Azt hitték, csak influenza: végül mindkét lábát elvesztette a fiatal fiú

Két nappal a 21. születésnapja előtt veszítette el mindkét lábát egy fiatal fiú, aki nem sokkal korábban még csak influenzaszerű tünetekre panaszkodott. A helyzet azonban szinte egyik pillanatról a másikra lett egyre rosszabb, végül az orvosoknak nem volt más választásuk, mint a mesterséges kóma, majd pedig a kettős amputáció. Vagy ez, vagy a fiú élete. Az angliai Willingtonban élő, korábban makkegészséges Levi Dew máig nem igazán érti, hogy történhetett meg vele mindez ilyen fiatalon. Természetesen hálás azért, hogy életben van, de nehéz feldolgoznia, hogy kerekesszékbe kényszerült, és egész életében mások segítségére szorul számtalan, egészséges emberek számára hétköznapi dologban.

Mindenki azt hitte, csak influenza - végül amputálni kellett a fiatal fiú lábait Fotó: Unsplash

Azt hitték, influenza, végül mindkét lábát le kellett vágni

A futballrajongó Levi élete 2022 decemberében vett 180 fokos fordulatot. Ekkor kezdte rosszul érezni magát, de azt hitte, némi vény nélkül kiváltható gyógyszer majd segít rajta. Sajnos azonban nem így lett. Édesanyja, Lara megérezte, hogy nagy a baj, amikor fia légzése felgyorsult, a láza pedig nem akart lejjebb menni. "Egyszerűen nem az én Levim volt" – idézi az asszony szavait a The Sun cikke.

A fiút végül kórházba vitték, ahol eleinte a dokik is influenzára gyanakodtak, a fiatal azonban hamarosan szeptikus sokkot kapott.

Minden olyan gyorsan történt. Azt mondták, hogy menjünk haza pihenni, aztán már azzal hívtak, hogy rohamosan romlik az állapota. Amikor odaértünk, azt mondták: nem tudják, hogy túléli-e az éjszakát

– mesélte Lara. Mint kiderült, Levinél bakteriális tüdőgyulladás, valamint ezzel összefüggésben szepszis alakult ki. Az orvosok a mesterséges kóma mellett döntöttek, a szepszis azonban olyan roncsolást végzett a szövetekben, hogy végül térd alatt a fiú mindkét lábát le kellett vágni. Amire Levi magához tért a kómából karácsony után két nappal, már túl volt az életveszélyen, de elvesztette az alsó végtagjait.

30 százalék volt az esélye a túlélésre, ő mégis itt van. Hálás az életéért, de megrázta, hogy egyik pillanatról a másikra át kellett értékelnie, mi várhat rá a jövőben.