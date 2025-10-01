Influenzaszerű tüneteket tapasztalt a 21 éves egyetemista, nem sokkal később elhunyt

Egy fiatal egyetemista, aki korábban már legyőzte a rákot, alig két héttel azután hunyt el, hogy influenzaszerű tünetek jelentkeztek nála. Az akkor 20 éves Josh Abbott-Littler 2024 májusában tudta meg a dél-manchesteri Christie rákkórházban, hogy tiszták az eredményei, miután sikeres kemoterápián és protonnyaláb-terápián esett át a Hodgkin-limfómájának kezelése érdekében. Egy évvel később viszont mellkasi fájdalmak kezdték kínozni, ezért visszatért a kórházba, ahol tüdőgyulladással és szepszissel kezelték.

21 évesen hunyt el az egyetemista, aki korábban már legyőzte a rákot / Fotó: JustGiving

Tragikus módon hunyt el a fiatal egyetemista

A Wiganből származó Josh-nál végül a kezelés által kiváltott akut mieloid leukémiát diagnosztizálták, a betegség egy ritka, agresszív formáját, amelyet bizonyos rákkezelések, például kemoterápia vagy sugárkezelés váltanak ki.

Az egyetemistát ekkor ismét felvették a kórházba, ahol nem sokkal később, június 26-án meghalt bakteriális fertőzés okozta szepszisben. A családja, akik korábban már fellélegeztek, miután Josh legyőzte a rákot, a történtek után teljesen összeomlottak. A fiú nagynénje, Rebecca Hughes nyilatkozatában arra is kitért, milyen megpróbáltatásokon mentek keresztül, amikor 2023-ban kiderült, hogy a fiú Hodgkin-limfómával küzd.

Tökéletesen egészséges volt és jól érezte magát, semmilyen tünete nem volt. Aztán megjelent ez a kinövés a nyakán. Az édesanyja elvitte a háziorvosukhoz, majd a vizsgálatok után Hodgkin-limfómát diagnosztizáltak nála

- emlékezett vissza Rebecca, aki azt is elárulta, Josh, aki elsőéves egyetemistaként matematikát tanult a Lancaster Egyetemen, legyőzte a betegséget, mielőtt még a kezelések befejeződtek volna, és ezután is rendszeresen járt ellenőrzésekre, de úgy tűnt, minden rendben van. Mint mondta, a fiú nem is tudta pontosan meghatározni, mi a baja, amikor ezen a nyáron ismét rosszul lett. Mindezek után Josh elvesztése az egész rokonságot mélységesen megrázta.

Nagyon összetartó család vagyunk, és Josh volt az első unoka, az első unokaöcs, ezért dédelgettünk és imádtuk őt. Hatalmas csapás volt mindannyiunk számára a halála

- tette hozzá Rebecca.