„Majdnem meghaltam, miután az e-cigaretta ritka tüdőbetegséget okozott”

Néhány eldobható készülék után kis híján végzetes árat fizetett a döntéséért. Egy nő azt hitte, biztonságosabb lesz az elektromos cigaretta.
Egy nő, aki az egészségesebbnek hitt alternatíva miatt a cigarettáról az e-cigarettára váltott, arról számolt be, hogy kis híján meghalt, miután a készülékek egy ritka tüdőbetegséget váltottak ki nála.
A 29 éves Zoe Shackleford, a virginiai Strasburgból 18 évesen kezdett el cigarettázni, de négy év után úgy döntött, hogy áttér az e-cigarettára, mert azt hitte, ez egészségesebb alternatíva a dohánynál. Zoe közel nyolc éven át utántölthető készülékeket használt. Azonban múlt hónapban áttért az eldobható e-cigarettára, ami majdnem az életébe került.
Bár első ránézésre hasonlónak tűnhetnek, jelentős különbség van a két készülék között. Az utántölthető készülékeknél a folyadékok általában szabályozottabbak, és szaküzletekben vagy online kaphatók. Az eldobhatók viszont gyakran tartalmaznak ismeretlen vagy fel nem tüntetett vegyi anyagokat; egyesek szintetikus nikotint, nagy mennyiségű édesítőszert, mesterséges ízesítőt vagy nehézfémeket.
Miután Zoe három eldobható készüléket is elszívott, egészsége hirtelen romlásnak indult. Eleinte azt hitte, csak enyhe megfázásról van szó.
Azt hittem, az úszástól van. Fájt a torkom, de nem foglalkoztam vele
– mondta a fiatal.
Azonban 48 órán belül már a levegővétel is nehézséget okozott számára, még a legegyszerűbb tevékenységek, például az öltözködés vagy a mosdóba járás közben is. Egy ponton teljesen kifulladt beszéd közben, és rájött, hogy komoly baj van.
Augusztus 17-én kórházba szállították, ahol az orvosok megállapították, hogy légútjai mindössze 50 százalékosan működnek.
Amikor először bevittek, a légutam csak félig volt nyitva. Teljesen elzáródott. Az orvosok azt mondták, ha azon az éjszakán nem jövök be, valószínűleg nem éltem volna meg, hogy eljussak a kórházba.
A kórházban tesztelték tüdőgyulladásra, hörghurutra és vérmérgezésre is, de minden eredmény negatív lett. Állapota ennek ellenére romlott, és az első kezelések sem hoztak javulást.
Nem tudták, hogyan kezeljenek. Semmi sem működött, amit próbáltak, így folytatták a légzésjavító kezeléseket.
Kilenc napig tartották bent, oxigénnel segítették a légzését, szteroidokat kapott a légutak tágítására, valamint antibiotikumokat egy esetleges fertőzés ellen. Hazabocsátása után tüdőspecialistához küldték, ahol a részletes vizsgálatok után az orvos hyperszenzitív pneumonitiszt (HP) diagnosztizált nála , egy ritka, gyulladásos tüdőbetegséget, amit az immunrendszer reakciója vált ki belélegzett anyagokra.
Azt mondta, hyperszenzitív pneumonitiszem van. Hozzátette, két éve nem találkozott ilyen esettel. Az a vape, amit használtam, egy olyan vegyi anyagot tartalmazott, ami negatívan reagált a tüdőmben, gyakorlatilag elzárta a légutamat
– magyarázta Zoe.
A betegséget olyan anyagok belélegzése válthatja ki, mint a penész, madárürülék vagy vegyi gőzök, és súlyos gyulladást okoz a tüdő apró légzsákjaiban és légútjaiban, kezelés nélkül maradandó hegesedést okozva. Zoe esetében az orvosok kimutatták, hogy az eldobható e-cigaretta egyik összetevője okozta a betegséget.
Most otthon lábadozik, naponta egyszer asztmagyógyszert szed, és naponta kétszer inhalátort használ. Azóta végleg felhagyott mind a dohányzással, bár bevallotta, hogy ez nem volt könnyű döntés eleinte – írta a Daily Mail.
