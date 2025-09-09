NAV: egymilliárd szál adózatlan cigi kerül forgalomba évente Magyarországon

Döbbenet: Magyarországon évente csaknem egymilliárd szál adózatlan cigaretta kerül forgalomba – derül ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) friss közleményéből. Az adóhatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy az illegális dohánytermékek kereskedelme sokaknak a gyanúsan alacsony árakat jelenti, miközben az ellenőrizetlen alapanyagok és gyártás miatt rendkívül komoly egészségügyi kockázatokat hordoz magában, ráadásul a szervezett bűnözést gazdagítja.

A csempészcigik kétharmada hamisítvány, (Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Facebook-oldala)

„A hatóságok és a legális gyártók világszerte komoly küzdelmet folytatnak a dohánytermékek feketekereskedelme ellen” – hangsúlyozták a közleményben, hozzátéve: az illegális piac változásainak megfelelően az illegális dohánykereskedelem elleni fellépés intézkedéseinek is szükséges a megújulása, megújítása. A NAV 2023 őszén hozta létre az Illegális Dohány Elleni Munkacsoportot (IDEM), amely mostanra komoly eredményeket ért el a feketepiac visszaszorításában.

Pozsgai Zoltánt, a Philip Morris Magyarország Kft. adószabályozási osztályvezetőjét idézve kiemelték: az évente forgalomba kerülő csaknem 1 milliárd szál adózatlan cigaretta mintegy kétharmada hamisított termék.

„Nem magyar sajátosság mindez: a KPMG szerint is tovább erősödött 2024-ben az illegális cigarettafogyasztás Európa-szerte” – mutattak rá.

Hozzátették: a jelentésben vizsgált 38 európai ország – köztük a 27 EU-tag – összesített cigarettafogyasztása 2024-ben 0,7 százalékkal 521,9 milliárd szálra csökkent, miközben az illegális forrásból származók aránya 0,2 százalékkal 52,2 milliárdra nőtt 2023-hoz képest.

Felhívták a figyelmet: ez a teljes piac 10 százalékának felel meg, azaz minden tizedik szál cigaretta illegális forrásból származik.

Varga Sándort, a NAV pénzügyőr ezredesét, az IDEM munkacsoport vezetőjét idézve közölték azt is, hogy az illegális gyártás folyamatában a szervezett bűnözés jelenléte jól kimutatható.

A szervezett bűnözés koordinálhatja az illegális gyártás infrastruktúráját, a határokon átnyúló szállítást, a raktározást, a bűncselekményből eredő javakhoz kapcsolódó pénzmosási tevékenységet

– részletezték, megjegyezve: évente Európában 100-130 illegális cigarettagyárat zárnak be.