"Csak a fogam fájt, de a lesújtó diagnózis örökre megváltoztatta az életem"

A 38 éves Keshia Liburdnek Németországban kell segítség után néznie, mivel saját orvosa erre nem képes. Panaszai 2023-ban kezdődtek, amikor a háromgyerekes anyuka azt gondolta, a fogorvos felkeresésével megoldódhatnak fájdalmai. A nő azonban meglepődött, amikor azt mondták neki, hogy a fogaival semmi baj nincs.
Szeptemberre Keshia mellkasi fájdalmakat is kezdett érezni. Hívta a mentőket, akik a Huddersfield Royal Kórházba szállították, és röntgenfelvételt készítettek.
Miután kétségbeesetten várakozott 16 napon át, Keshia végre válaszokat kapott: ALK-pzitív tüdőrákot diagnosztizáltak nála. Ez egy ritka és agresszív altípusa a betegségnek, amely még olyanokat is megtámad, akik soha életükben nem dohányoztak, és semmilyen tünetet nem mutat.
"Még csak nem is köhögtem" - mondta Keshia. "Nem voltak légzési nehézségeim, csak fájt a fogam. Heteken belül azonban megtudtam, hogy gyógyíthatatlan rákom van."
A kemoterápia és a sugárkezelés mellé Angliában sajnos nem jár a nőnek a kezeléshez szükséges gyógyszer. Keshia már számos kör kemoterápiát kapott, amelyek sikeresek voltak, és 2024 januárja óta rákmentes. Habár csupán három hónap telt el a jó hír után, amikor a világát is megrengető híreket kapott arról, hogy a rák újra megtámadta szervezetét.
Az Almondburyben élő Keshia már gyűjtést is indított a GoFundMe-n, ahol leírta: "A rák visszatért, és agresszívan terjed a májamra, a nyirokcsomóimra és az agyamra is."
Azóta már három különbözőféle kemoterápiát is kaptam, összesen 30 adagot, és három kör sztenderd immunterápiát is. Most tartok a negyedik kör kemoterápiánál.
"Mindent megteszünk, amit csak tudunk, de Angliában korlátozottak a lehetőségeim. Azt mondták, ha a rák tovább terjes a következő 12 hétben, a kezelésemet le fogják állítani. Többet már nem adhatnak nekem" - nyilatkozta megtörve.
"Németországban léteznek olyan fejlett kezelések, amelyek Angliában nem. Például a transzarteriális kemoembolizáció, vagy a dendritikus sejt terápia meg tudná menteni az életemet" - folytatta.
"Ezek a kezelések Bonnban, a WEGE Klinikán elérhetőek, de 40 000 Fontba kerülnek (nagyjából 18 millió forintba). Ez egy olyan összeg, amelyet a családom számára elképzelhetetlen kifizetni.
Még nem állok készen, hogy feladjam. Itt kell maradnom a gyermekeim miatt, hogy neveljem őket, szeressem őket, és lássam őket felnőni. Már így is túl hamar kellett felnőniük. Olyan terheket kell cipelniük, amely nem gyermekeknek való. Meg akarom adni nekik a stabilitást és a jövőt, amelyet megérdemelnek.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.