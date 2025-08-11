"Csak a fogam fájt, de a lesújtó diagnózis örökre megváltoztatta az életem"

Szeptemberre Keshia mellkasi fájdalmakat is kezdett érezni. Hívta a mentőket, akik a Huddersfield Royal Kórházba szállították, és röntgenfelvételt készítettek.

Miután kétségbeesetten várakozott 16 napon át, Keshia végre válaszokat kapott: ALK-pzitív tüdőrákot diagnosztizáltak nála. Ez egy ritka és agresszív altípusa a betegségnek, amely még olyanokat is megtámad, akik soha életükben nem dohányoztak, és semmilyen tünetet nem mutat.

"Még csak nem is köhögtem" - mondta Keshia. "Nem voltak légzési nehézségeim, csak fájt a fogam. Heteken belül azonban megtudtam, hogy gyógyíthatatlan rákom van."

A nő meglepődött, amikor azt mondták, a fogaival semmi baj. Kép: GoFundMe

A kemoterápia és a sugárkezelés mellé Angliában sajnos nem jár a nőnek a kezeléshez szükséges gyógyszer. Keshia már számos kör kemoterápiát kapott, amelyek sikeresek voltak, és 2024 januárja óta rákmentes. Habár csupán három hónap telt el a jó hír után, amikor a világát is megrengető híreket kapott arról, hogy a rák újra megtámadta szervezetét.

Az Almondburyben élő Keshia már gyűjtést is indított a GoFundMe-n, ahol leírta: "A rák visszatért, és agresszívan terjed a májamra, a nyirokcsomóimra és az agyamra is."

Azóta már három különbözőféle kemoterápiát is kaptam, összesen 30 adagot, és három kör sztenderd immunterápiát is. Most tartok a negyedik kör kemoterápiánál.

"Mindent megteszünk, amit csak tudunk, de Angliában korlátozottak a lehetőségeim. Azt mondták, ha a rák tovább terjes a következő 12 hétben, a kezelésemet le fogják állítani. Többet már nem adhatnak nekem" - nyilatkozta megtörve.

"Németországban léteznek olyan fejlett kezelések, amelyek Angliában nem. Például a transzarteriális kemoembolizáció, vagy a dendritikus sejt terápia meg tudná menteni az életemet" - folytatta.

"Ezek a kezelések Bonnban, a WEGE Klinikán elérhetőek, de 40 000 Fontba kerülnek (nagyjából 18 millió forintba). Ez egy olyan összeg, amelyet a családom számára elképzelhetetlen kifizetni.

Még nem állok készen, hogy feladjam. Itt kell maradnom a gyermekeim miatt, hogy neveljem őket, szeressem őket, és lássam őket felnőni. Már így is túl hamar kellett felnőniük. Olyan terheket kell cipelniük, amely nem gyermekeknek való. Meg akarom adni nekik a stabilitást és a jövőt, amelyet megérdemelnek.

- mondta a nő a Mirrornak.