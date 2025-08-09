Freddie Mercury titokban született lánya először szólalt meg nyilvánosan

Szívszorító vallomást tett a nagy nyilvánosság előtt a legendás énekes lánya.
Freddie Mercury, a Queen világhírű énekesének titokban született lánya először szólalt meg nyilvánosan, a kapcsolatukról szóló könyv megjelenése előtt. A csak „B”-ként említett nő érzelmes vallomásában hangsúlyozta: „Nem akartam megosztani az apámat az egész világgal.” Elmondása szerint apja halála után meg kellett tanulnia együtt élni a róla szóló támadásokkal, félreértelmezésekkel és azzal az érzéssel, hogy „most már mindenkié lett”.
B szerint 15 évesen rendkívül nehéz volt apja nélkül felnőni, és átélni az élet fontos pillanatait az ő támogatása nélkül.
Harminc éven át kellett felépítenem az életem és a családom úgy, hogy elfogadjam: nem lesz ott, hogy megossza velünk az örömöt
– fogalmazott.
A megszólalására az késztette, hogy tudomására jutott: Mary Austin, Mercury egykori szerelme és örököse állítólag azt mondta, nem tudott B létezéséről. „Megdöbbentett Mary Austin reakciója. Harmincnégy éve ferdítik el és írják át az igazságot, de ő eddig hallgatott” – mondta. Austin, aki a zenész vagyonának jelentős részét örökölte, kerüli a nyilvánosságot, de most állítólag kétségbe vonta B történetét.
A szeptemberben megjelenő Love, Freddie című könyvet Lesley-Ann Jones írta, aki Mercury lánya által átadott 17 kézzel írt naplóra építette a történetet. B szerint ő maga kereste meg az írót, és minden változtatási kérését tiszteletben tartották – írja a Daily Mail.
Nemcsak őt, hanem magamat is meg akarom védeni. Nem tudnék figyelmesebb, türelmesebb és gondoskodóbb írót találni
– tette hozzá.
A könyv első fejezete egy levél, amelyben B így fogalmaz: „Freddie Mercury volt és marad az apám. A születésem pillanatától kezdve nagyon szoros és szeretetteljes kapcsolatunk volt.” A különleges családi köteléket azonban Mercury a nyilvánosság elől teljes titokban tartotta.
A könyv szerint B 1976-ban született, egy rövid viszonyból, amely Mercury egyik közeli barátja feleségével történt, alig egy évvel a Bohemian Rhapsody sikere után. Ez a kapcsolat, és B létezése, teljesen rejtve maradt a nyilvánosság előtt.
B a nyilatkozatát azzal zárta: az elmúlt évtizedek számára nem a dalokról és a koncertekről szóltak, hanem azokról a beszélgetésekről, kérdésekről, nevetésekről és ünnepekről, amelyeket soha nem élhettek meg együtt.
