„Lánglelkek vagyunk, akik végül hazatértek” – 26 év után talált egymásra a szerelmespár

1993 nyarán az akkor 14 éves amerikai Kerri Cunningham a családjával Európába utazott, hogy ott töltsék a vakációjukat. Angliában, majd Franciaországban is jártak, onnan pedig egy kéthetes olasz buszos túrára indultak. Az úton ismerkedtek meg egy angol családdal, köztük a 15 éves Dirk Stevensszel. A két fiatal akkor még nem sejtette, hogy egy életre szóló kapcsolatra és szerelemre találtak rá.

Tinédzser szerelem alakult ki egy nyaraláson, 26 évvel később is ugyanúgy éreztek a másik iránt – Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

A két tini gyorsan megtalálta a közös hangot: zenét hallgattak együtt, táncoltak, nevetgéltek. Velencében gondoláztak, csókot is váltottak: minden olyan volt, akár egy romantikus filmben – írja a People.

Két héttel később el kellett búcsúzniuk egymástól, de a családjaik barátsága megmaradt, sőt, meg is beszéltek egy látogatást: a Stevens család 1994 nyarán New Yorkba utazott vakációzni. Az egy év alatt Kerri és Dirk leveleztek egymással, telefonáltak, mielőtt újra találkoztak Long Islanden. Úgy érezték, ott folytatják, ahol abbahagyták, és az egész nyarat együtt töltötték. A kapcsolat viszont idővel megszakadt.

Szerettük egymást, de nem tudtuk, mikor találkozhatunk újra

– mondta el Dirk.

A távolság, az élet, a pénz hiánya közbeszólt, hiába volt köztük erős a szerelem. Közben tragédiák is érték őket: Kerri édesapja ALS-ben halt meg, és Dirk édesanyja is váratlanul elhunyt. Kerri később férjhez ment, de 2017-ben elvesztette a férjét agydaganat miatt. Dirknek eközben három gyermeke született, mielőtt elvált.

2019-ben, 17 év után vették fel egymással a kapcsolatot, amikor Kerri Írországba utazott, Dirk pedig csatlakozott hozzá. Amikor ismét találkoztak, szinte megállt az idő.

Amikor átöleltük egymást, sírtam. Rájöttem, hogy sosem múlt el a szerelem

– mondta Kerri. Pár napot töltöttek együtt, de ennyi is elég volt: ismét szerelembe estek, és mielőtt Kerri hazarepült volna, Dirk azt kérdezte tőle: „Szerinted működhet ez köztünk?” Kerri habozás nélkül igennel felelt.

Ma, hat évvel az újraegyesülés után, továbbra is együtt vannak: Kerri kétlaki életet él az USA és Európa között, hogy Dirk és a gyerekei közelében lehessen.

Mindig is egymáshoz tartoztunk. Lánglelkek vagyunk, akik végül hazatértek

– jelentette ki a nő.