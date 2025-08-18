RETRO RÁDIÓ

Egyetlen csípés okozta a bajt: tragikus hirtelenséggel hunyt el a családapa

Egy 38 éves édesapa váratlan halála sokkolta a családját és a barátait. Bár a boncolás eredményeire még várni kell, a család elmondása szerint egy, az interneten vásárolt pók csípése állhat a tragédia mögött.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.18. 15:30
Egy kétgyermekes édesapa váratlanul életét vesztette, miután megmarta egy mérgező pók, amelyet nem sokkal korábban vásárolt az interneten.

A férfi halálát okozó pók fajtája még nem derült ki.
A férfi halálát okozó pók fajtája még nem derült ki. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

A 38 éves Mark Anthony Kirby, Prescotból augusztus 2-án hunyt el. Volt párja és gyermekei édesanyja, Kayleigh Gill elmondta, hogy Mark néhány héttel korábban vásárolta a pókot. Kayleigh felidézte, hogy a férfi velük tartott egy skóciai kiruccanásra, amelyen részt vett az ő párja és a testvére is. Mark ekkor rosszullétre panaszkodott , de volt partnere nem hitte, hogy komoly gond lenne, mivel a férfi továbbra is viccelődött vacsora közben, mielőtt július 26-án hazatértek volna Prescotba.

A következő héten Mark influenzaszerű tüneteket tapasztalt, köztük testhőmérséklet ingadozásokat és fájdalmas ízületeket. Augusztus 2-án a férfi felhívta Kayleigh nővérét, Kath-et, és légzési nehézségekre panaszkodott. A nő átsietett hozzá, és hívta a mentőket, mialatt Mark összeesett. Megpróbált segíteni rajta, de mire a mentők dél körül megérkeztek, már nem tudták újraéleszteni.

A kétgyermekes édesapát méltatva Kayleigh, aki 16 évig volt együtt vele, megható nyilatkozatot adott.

Vicces, gondoskodó, nyitott és igazi társasági ember volt. Remek apja volt a két gyermekünknek, mindig ő volt a társaság lelke. Két-három héttel korábban öt pókot vásárolt az interneten, és teljesen odavolt értük. Szerintem azért vette őket, mert egyedül élt, pedig amikor együtt voltunk, mindig rettegett a rovaroktól. Bár különváltunk, a legjobb barátok maradtunk. Mindig a gyerekeket helyezte előtérbe.

Kayleigh elárulta, hogy a boncolás eddig nem tudta egyértelműen megállapítani Mark halálának okát, de a másfél hétig tartó tünetek után ő és a család is úgy vélik, pókcsípés okozta a tragédiát. A nő hozzátette, hogy teljes sokkban van a tragédia miatt:

Mondta nekem, hogy megcsípte a pók, én pedig azt tanácsoltam, menjen kórházba, de nem tette. Az embereknek nem szabadna ilyen pókokat az interneten vásárolniuk, ehhez engedély kellene.

Mark a halálával a 18 éves fiát, Nathan-Markot és a 17 éves lányát, Kimmy-Louiset hagyta hátra. A vásárolt pókok fajtája jelenleg még nem ismert - írta a Daily Star.

 

