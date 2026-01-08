Orbán Viktor kijelentette: Magyarország migránsmentes ország, és az is marad

Orbán Viktor újabb videórészletet mutatott a közösségi oldalán a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatójáról. A miniszterelnök ebben a migrációról beszél.

Orbán Viktor egyértelművé tette, Magyarország migránsmentes ország

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor: Ebből nem engedünk!

A kormányfő a videóban kijelentette, hogy Közép-Európa migránsmentes lesz, nem lesz bevándorlótérség.

Magyarország migránsmentes ország, és az is marad. Ebből nem engedünk!

– olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.