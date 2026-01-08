Orbán Viktor kijelentette: Magyarország migránsmentes ország, és az is marad
A kormányfő hangsúlyozta, ebből nem engedünk.
Orbán Viktor újabb videórészletet mutatott a közösségi oldalán a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatójáról. A miniszterelnök ebben a migrációról beszél.
Orbán Viktor: Ebből nem engedünk!
A kormányfő a videóban kijelentette, hogy Közép-Európa migránsmentes lesz, nem lesz bevándorlótérség.
Magyarország migránsmentes ország, és az is marad. Ebből nem engedünk!
– olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
