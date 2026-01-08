RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor kijelentette: Magyarország migránsmentes ország, és az is marad

A kormányfő hangsúlyozta, ebből nem engedünk.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.08. 14:18
Módosítva: 2026.01.08. 15:13
migráció bevándorlás Orbán Viktor Magyarország

Orbán Viktor újabb videórészletet mutatott a közösségi oldalán a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatójáról. A miniszterelnök ebben a migrációról beszél.

Orbán Viktor egyértelművé tette, Magyarország migránsmentes ország 
Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor: Ebből nem engedünk!

A kormányfő a videóban kijelentette, hogy Közép-Európa migránsmentes lesz, nem lesz bevándorlótérség.

Magyarország migránsmentes ország, és az is marad. Ebből nem engedünk!

– olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu