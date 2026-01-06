Orbán Viktor kijelentette: Minden narkó-állam bukása örömhír
Újabb videóval jelentkezett a kormányfő.
Orbán Viktor az utóbbi időben sorra osztja meg a nemzetközi sajtótájékoztatóról készült rövid videókat a közösségi oldalán. Korábban azt mutatta meg, ahol a Tisza Párt szakértőiről és kiszivárgott megszorítócsomagjáról beszél.
Orbán Viktor: Minden narkó-állam bukása örömhír
A miniszterelnök most egy újabb videóval jelentkezett a Facebook-oldalán. Ebben a kormányfő a venezuelai katonai akció kapcsán fejti ki a véleményét.
Minden narkó-állam bukása örömhír
- fűzte a videóhoz a kormányfő.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre