Orbán Viktor kijelentette: Minden narkó-állam bukása örömhír

Orbán Viktor az utóbbi időben sorra osztja meg a nemzetközi sajtótájékoztatóról készült rövid videókat a közösségi oldalán. Korábban azt mutatta meg, ahol a Tisza Párt szakértőiről és kiszivárgott megszorítócsomagjáról beszél.

Orbán Viktor Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor: Minden narkó-állam bukása örömhír

A miniszterelnök most egy újabb videóval jelentkezett a Facebook-oldalán. Ebben a kormányfő a venezuelai katonai akció kapcsán fejti ki a véleményét.

Minden narkó-állam bukása örömhír

- fűzte a videóhoz a kormányfő.