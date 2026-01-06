RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor kijelentette: Minden narkó-állam bukása örömhír

Újabb videóval jelentkezett a kormányfő.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.06. 16:55
Orbán Viktor az utóbbi időben sorra osztja meg a nemzetközi sajtótájékoztatóról készült rövid videókat a közösségi oldalán. Korábban azt mutatta meg, ahol a Tisza Párt szakértőiről és kiszivárgott megszorítócsomagjáról beszél.

Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor: Minden narkó-állam bukása örömhír

A miniszterelnök most egy újabb videóval jelentkezett a Facebook-oldalán. Ebben a kormányfő a venezuelai katonai akció kapcsán fejti ki a véleményét.

Minden narkó-állam bukása örömhír

- fűzte a videóhoz a kormányfő.

 

