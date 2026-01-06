Orbán Viktor üzent: Hallgassanak a józan eszükre!
A miniszterelnök elmondta a véleményét erről.
Orbán Viktor hétfőn nemzetközi sajtótájékoztatóval indította a 2026-os évet. A miniszterelnök előbb értékelte a 2025-ös évet, majd utána válaszolt az újságírók kérdéseire.
Orbán Viktor: Az bizony egy kacsa!
A kormányfő a nemzetközi sajtótájékoztató kapcsán egy újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amelyben a Tisza Párt szakértőinek kijelentéseire és a kiszivárgott megszorító csomagjukra reagált.
Az bizony egy kacsa!
- írja Orbán Viktor a bejegyzésében.
