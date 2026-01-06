RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor üzent: Hallgassanak a józan eszükre!

A miniszterelnök elmondta a véleményét erről.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.06. 15:50
nemzetközi sajtótájékoztató Tisza Párt Orbán Viktor reakció

Orbán Viktor hétfőn nemzetközi sajtótájékoztatóval indította a 2026-os évet. A miniszterelnök előbb értékelte a 2025-ös évet, majd utána válaszolt az újságírók kérdéseire.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor: Az bizony egy kacsa!

A kormányfő a nemzetközi sajtótájékoztató kapcsán egy újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amelyben a Tisza Párt szakértőinek kijelentéseire és a kiszivárgott megszorító csomagjukra reagált.

Az bizony egy kacsa!

- írja Orbán Viktor a bejegyzésében.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu