Látványos fotókat mutatott Orbán Viktor a nemzetközi sajtótájékoztatóról
A közösségi oldalán mutatta meg a képeket a miniszterelnök.
Orbán Viktor hétfőn nemzetközi sajtótájékoztatóval indította be a 2026-os évet. A miniszterelnök az elején röviden értékelte a 2025-ös évet, majd válaszolt az újságírók kérdéseire.
Orbán Viktor: Berúgtuk az idei évet!
A kormányfő most egy friss bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán. Egy fotósorozatot osztott meg, amiben bemutatta a nemzetközi sajtótájékoztató legjobb pillanatait.
Berúgtuk az idei évet!
- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett posztjában.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre