Látványos fotókat mutatott Orbán Viktor a nemzetközi sajtótájékoztatóról

Orbán Viktor hétfőn nemzetközi sajtótájékoztatóval indította be a 2026-os évet. A miniszterelnök az elején röviden értékelte a 2025-ös évet, majd válaszolt az újságírók kérdéseire.

Orbán Viktor fotókon mutatta meg nemzetközi sajtótájékoztató legjobb pillanatait Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor: Berúgtuk az idei évet!

A kormányfő most egy friss bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán. Egy fotósorozatot osztott meg, amiben bemutatta a nemzetközi sajtótájékoztató legjobb pillanatait.

Berúgtuk az idei évet!

- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett posztjában.