RETRO RÁDIÓ

Látványos fotókat mutatott Orbán Viktor a nemzetközi sajtótájékoztatóról

A közösségi oldalán mutatta meg a képeket a miniszterelnök.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.05. 21:25
nemzetközi sajtótájékoztató Orbán Viktor fotó

Orbán Viktor hétfőn nemzetközi sajtótájékoztatóval indította be a 2026-os évet. A miniszterelnök az elején röviden értékelte a 2025-ös évet, majd válaszolt az újságírók kérdéseire.

Orbán Viktor fotókon mutatta meg nemzetközi sajtótájékoztató legjobb pillanatait Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor: Berúgtuk az idei évet!

A kormányfő most egy friss bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán. Egy fotósorozatot osztott meg, amiben bemutatta a nemzetközi sajtótájékoztató legjobb pillanatait.

Berúgtuk az idei évet!

- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett posztjában.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu