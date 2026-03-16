Orbán Viktor: Mi vagyunk többen!
Felejthetetlen volt a kaposvári Békemenet. Orbán Viktor lehengerlő beszédet tartott.
Orbán Viktor a kaposvári Békemeneten járt március 16-án, ahol hangsúlyozta: Magyarországnak ma olyan kormánya van, ami teljes szívvel áll Magyarország mellett, és képes arra, hogy megvédje Magyarországot! És sohasem fogjuk megengedni, hogy elvegyék a magyaroktol, ami nekik jár! Arra készülünk, hogy a következő négy évben kívül fogjuk tartani Magyarországot a háborúból!
Köszönöm, Kaposvár! Fantasztikusak voltatok! Mi vagyunk többen!
– írta a kormányfő.
