RETRO RÁDIÓ

Egy napig tombol a nyár, aztán hidegfront söpör végig az országon

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.26. 06:00
időjárás időjárás jelentés időjárás előrejelzés

A következő napok időjárása előbb még nyárias csúcsot hoz, aztán hirtelen fordulat érkezik. Kedden szinte zavartalan napsütés és strandolásra tökéletes meleg várható, majd szerdán egy hidegfront erős széllel és elszórt zivatarokkal szakíthatja meg a májusi hőséget – írja a Köpönyeg.

Kedden még nyárias időjárásra számíthatunk.
Kedden még nyárias időjárásra számíthatunk. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Időjárás előrejelzés

Kedd

Teljesen derült lesz az ég, esetleg északkeleten jelenhet meg pár kósza felhő. Az eső kizárt. Igazi strandidő lesz 30 fok körüli maximumokkal. Élénk marad a szél.

Szerda

Hidegfront érkezik megerősödő északnyugati széllel. Az északkeleti, majd a délnyugati, nyugati tájakon zápor, zivatar is előfordulhat. Egyelőre kitart a májusi hőség 30 fok körüli értékekkel.

Csütörtök

Fátyolfelhők szűrt napos, frissebb időre van kilátás. 24-25 fok köré csökken a hőmérséklet. Még erős lehet az északnyugati szél.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu