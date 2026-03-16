Történelmi pillanatok: Nézd vissza a kaposvári Békemenetet! – Galéria

Lenyűgöző látványt nyújtott a város. Mutatjuk a kaposvári Békemenet legszebb pillanatait!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.16. 19:20
Kaposvári Békemenet Orbán Viktor országjárás

Hihetetlen tömeg gyűlt össze március 16-án Kaposváron. Orbán Viktor beszédét egy váratlan vendég előzte meg. Eperjes Károly Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész mondott el egy verset a kaposvári Békemeneten

Eperjes Károly is ott volt a kaposvári Békemeneten.
Eperjes Károly is ott volt a kaposvári Békemeneten. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor beszédében kiemelte: Magyarországnak ma olyan kormánya van, ami teljes szívvel áll Magyarország mellett, és képes arra, hogy megvédje Magyarországot! És sohasem fogjuk megengedni, hogy elvegyék a magyaroktól, ami nekik jár! Arra készülünk, hogy a következő négy évben kívül fogjuk tartani Magyarországot a háborúból!

A miniszterelnök országjárása első helyszínén felidézte a 2022-es választások üzenetét is. Mint mondta, akkor a választók egyértelmű felhatalmazást adtak arra, hogy Magyarország maradjon ki az orosz–ukrán háborúból.

2022-ben kötöttünk egy szövetséget a háború ellen és a béke mellett

 – mondta, hozzátéve: az elmúlt négy évben komoly nyomás nehezedett Magyarországra, hogy részt vegyen a háborús készülődésben. Orbán Viktor szerint az ország azért tudott kimaradni a konfliktusból, mert a választók felhatalmazása kötelezi a kormányt a békepolitika fenntartására.

Mi vagyunk az egyetlen ország Európában, amely nem készül háborúra

– jelentette ki.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu