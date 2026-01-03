RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor fontos bejelentést tett a Venezuelában végrehajtott katonai akcióval kapcsolatban

Orbán Viktor megosztotta, hogy nincs magyar sérült.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.03. 20:11
Orbán Viktor Venezuela katonai akció

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a közösségi oldalán osztott meg fontos információkat a Venezuelában végrehajtott katonai akcióról, amiről mi is írtunk.

"Orbán Viktor"
Orbán Viktor / Fotó: NurPhoto via AFP

A Venezuelában végrehajtott katonai akciónak magyar érintettje, vagy sérültje nincs. Folyamatos kapcsolatban vagyunk a térségbeli nagyköveteinkkel, hogy egyetlen magyar ember se jusson bajba Venezuelában. A mai napon szintén egyeztettünk a magyar energiaszektor legfontosabb szereplőivel, hogy a venezuelai krízis árfelhajtó hatásait Magyarországon ki tudjuk védeni. A magyar kormány munkában

– írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.

