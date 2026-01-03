Orbán Viktor fontos bejelentést tett a Venezuelában végrehajtott katonai akcióval kapcsolatban
Orbán Viktor megosztotta, hogy nincs magyar sérült.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a közösségi oldalán osztott meg fontos információkat a Venezuelában végrehajtott katonai akcióról, amiről mi is írtunk.
A Venezuelában végrehajtott katonai akciónak magyar érintettje, vagy sérültje nincs. Folyamatos kapcsolatban vagyunk a térségbeli nagyköveteinkkel, hogy egyetlen magyar ember se jusson bajba Venezuelában. A mai napon szintén egyeztettünk a magyar energiaszektor legfontosabb szereplőivel, hogy a venezuelai krízis árfelhajtó hatásait Magyarországon ki tudjuk védeni. A magyar kormány munkában
– írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.
