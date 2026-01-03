Légitámadás történt Venezuelában, csapás érte Caracast

A Magyar Nemzet írja, hogy Gustavo Petro kolumbiai elnök szombaton azt nyilatkozta, hogy légitámadás érte Caracast. Katonai agresszióról beszélt és rendkívüli állapotot hirdetett a venezuelai elnök, Nicolás Maduro – a Fox Newsnak megerősítette egy névtelenséget kérő amerikai tisztviselő, hogy az Egyesült Államok hajtott végre csapásokat.

🚨HAPPENING NOW: New video of Caracas Venezuela as the US hits multiple locations. The US has not commented but we all know what’s happening. Maduro is finding out the hard way. Prayers up for our troops. pic.twitter.com/RbMnKI0SRb — Andrew (@AllegedlyDrew) January 3, 2026

Caracas déli része áram nélkül maradt egy nagyobb katonai bázis közelében.

Venezuela elutasítja, és elítéli [...] az Egyesült Államok által a venezuelai terület és lakosság ellen elkövetett súlyos katonai agressziót Caracas polgári és katonai településein, valamint a Caracas környékén fekvő Miranda, Aragua és La Guaira államokban

– olvasható a venezuelai kormányzat közleményében.