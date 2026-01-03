Légitámadás történt Venezuelában, csapás érte Caracast
A venezuelai elnök rendkívüli állapotot hirdetett.
A Magyar Nemzet írja, hogy Gustavo Petro kolumbiai elnök szombaton azt nyilatkozta, hogy légitámadás érte Caracast. Katonai agresszióról beszélt és rendkívüli állapotot hirdetett a venezuelai elnök, Nicolás Maduro – a Fox Newsnak megerősítette egy névtelenséget kérő amerikai tisztviselő, hogy az Egyesült Államok hajtott végre csapásokat.
Caracas déli része áram nélkül maradt egy nagyobb katonai bázis közelében.
Venezuela elutasítja, és elítéli [...] az Egyesült Államok által a venezuelai terület és lakosság ellen elkövetett súlyos katonai agressziót Caracas polgári és katonai településein, valamint a Caracas környékén fekvő Miranda, Aragua és La Guaira államokban
– olvasható a venezuelai kormányzat közleményében.
