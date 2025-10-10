Mi folyik az 51-es körzetben? Rejtélyes baleset miatt indított nyomozást az FBI

Az FBI-jal közösen indított nyomozást az amerikai légierő egy, az 51-es körzetben található létesítmény közelében történt balesetet követően, miután a hatóságok bizonyítékokat találtak a helyszín manipulálására. A Clark megyei Creech Légibázison állomásozó 432. ezred megerősítette, hogy az egyik repülőgépük szeptember 23-án egy incidensben volt érintett, amelynek nem voltak halálos áldozatai, és sérülés sem történt. Ezt követően több napra le kellett zárni a bázis feletti légteret nemzetbiztonsági okokra hivatkozva.

Mi folyik az 51-es körzetben? / Fotó: Unsplash (illusztráció)

Rejtélyes baleset történt az 51-es körzet közelében

A hatóságok ezután gyorsan biztosították és megtisztították a becsapódás helyszínét. Október 3-án viszont a bázis kiadott egy közleményt, amelyből kiderült, hogy a nyomozók manipulációra utaló bizonyítékokat találtak a helyszínen: többek közt egy inaktív kiképzőbombát és egy ismeretlen eredetű repülőgép egy panelját, amelyek az incidens után kerültek a helyszínre. A légierő közleménye szerint a tisztviselők úgy vélik, hogy valaki szándékosan megváltoztatta a titokzatos baleset helyszínét, miután a katonaság elhagyta a sivatagot. Joerg Arnu, aki már régóta végez kutatásokat az 51-es körzettel kapcsolatban, és aki a Dreamland Resort weboldal tulajdonosa, szeptember 27-én ellátogatott a baleset helyszínére, ahol egy teljesen megtisztított területet és több gumiabroncs nyomát találta, amik valószínűleg azoktól a katonai járművektől származtak, amelyek roncsok után kutatva fésülték át a sivatagot.

Teljesen feltúrták a talajt, így lehetetlen megtalálni a becsapódás helyét

- mondta el Arnu az állítólagos balesetről készült videóban, a Daily Mail beszámolója szerint.

A kutatók továbbá megjegyezték, hogy nem maradt törmelék a területen, ennek ellenére továbbra lapulhatnak a föld alatt rejtett tárgyak, amiket a sivatagi esőzések gyakran visszamosnak a felszínre. Ez a leleplezés persze csakhamar találgatásokat váltott ki, tekintettel a bázis hírhedt kapcsolatára az állítólagos földönkívüli incidensekkel.

Bár az Egyesült Államok Légierejének azonosítatlan repülőgépével kapcsolatban továbbra is kevés információ látott napvilágot, a legtöbben úgy vélik, valamilyen drón zuhant le Nevada déli részén. A légierő egyetlen fényképet tett közzé a becsapódás helyszínéről. A hatóságok nem voltak hajlandók elárulni, honnan származnak a nyomozók által felfedezett titokzatos anyagok. A The War Zone katonai kiadvány szerint a lezuhant repülőgép egy MQ-9 Reaper drón lehetett, amelyet a 432. szárnyhoz tartozik, esetleg a titokzatos RQ-170 Sentinel, amely szintén a Creech Légibázisról működik – írja a Daily Star.