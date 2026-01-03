- Orbán Viktor: Minden kívánság így teljesüljön!
Orbán Viktor: Mi egy élhető, biztonságos, kiszámítható jövőt szeretnénk a gyermekeinknek és az unokáinknak
Orbán Viktor köszönetet mondott.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új poszttal jelentkezett a közösségi oldalán, ahol megköszönte azoknak, akik ott voltak a teltházas Háborúellenes Gyűléseken.
Mi egy élhető, biztonságos, kiszámítható jövőt szeretnénk a gyermekeinknek és az unokáinknak.
Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a háborúellenes gyűléseken!
– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető poszthoz, aminek videójában Laczkó-Zsámboki Angéla kecskeméti önkormányzati képviselő beszél.
