Orbán Viktor: Mi egy élhető, biztonságos, kiszámítható jövőt szeretnénk a gyermekeinknek és az unokáinknak

Orbán Viktor köszönetet mondott.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.03. 13:42
Orbán Viktor köszönet Háborúellenes Gyűlés

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új poszttal jelentkezett a közösségi oldalán, ahol megköszönte azoknak, akik ott voltak a teltházas Háborúellenes Gyűléseken.

Orbán Viktor
Orbán Viktor / Fotó: AFP

Mi egy élhető, biztonságos, kiszámítható jövőt szeretnénk a gyermekeinknek és az unokáinknak. 

Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a háborúellenes gyűléseken!

– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető poszthoz, aminek videójában Laczkó-Zsámboki Angéla kecskeméti önkormányzati képviselő beszél.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
