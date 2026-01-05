Orbán Viktor egyértelművé tett: Mi nem leszünk bevándorlóország
Friss videóval jelentkezett a miniszterelnök.
Ahogy arról a Metropol beszámolt, hétfőn Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóval indította a 2026-os évet. A miniszterelnök előbb röviden értékelte a tavalyi évet, majd válaszolt az újságírói kérdésekre.
Orbán Viktor: Mi nem leszünk bevándorlóország
Az egyik ilyen a migrációra vonatkozott. Ennek kapcsán a kormányfő egyértelmű kijelentést tett.
Migránstábor Magyarországon? Mi nem leszünk bevándorlóország
- jelentette ki Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
