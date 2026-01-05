Orbán Viktor: „Keresztűzben” - Fotó

Az elmúlt évek hagyományát folytatva, idén is nemzetközi sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor. A miniszterelnök egy videóban elmondta, hogy az eseményre több mint 60 média újságírója regisztrált, így legalább ennyi kérdéssel számolt a kormányfő. A hazai sajtóorgánumok mellett a legjelentősebb nemzetközi médiumok munkatársai is jelen voltak, így a témák széles körében érkeztek kérdések és válaszok.

A január 5-én, 11 órától tartott nemzetközi sajtótájékoztatón Orbán Viktor 2,5 óra alatt 29 kérdezőnek adta meg a választ. Így nagyon is találó az a kép és a hozzá írt szöveg, amivel megemlékezett Orbán Viktor a grandiózus eseményre.

Kereszttűzben

- írta beszédes fotójához a kormányfő.