RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: „Keresztűzben” - Fotó

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.05. 19:17
orbán viktor nemzetközi sajtótájékoztató kormányfő esemény

Az elmúlt évek hagyományát folytatva, idén is nemzetközi sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor. A miniszterelnök egy videóban elmondta, hogy az eseményre több mint 60 média újságírója regisztrált, így legalább ennyi kérdéssel számolt a kormányfő. A hazai sajtóorgánumok mellett a legjelentősebb nemzetközi médiumok munkatársai is jelen voltak, így a témák széles körében érkeztek kérdések és válaszok.

A január 5-én, 11 órától tartott nemzetközi sajtótájékoztatón Orbán Viktor 2,5 óra alatt 29 kérdezőnek adta meg a választ. Így nagyon is találó az a kép és a hozzá írt szöveg, amivel megemlékezett Orbán Viktor a grandiózus eseményre. 

Kereszttűzben

- írta beszédes fotójához a kormányfő. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu