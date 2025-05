Fertőző vírus terjed Magyarországon: rengetegen kerültek kórházba, többen egyből az intenzívre

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Hatóság által közölt 20. heti, vagyis a május 12–18. közötti adatokból az látszik, hogy ismét nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Ezek a vírusok állhatnak ennek hátterében.

Emelkedett az orvoshoz forduló betegek száma – ezek a vírusok okozhatják a gondot

Ezrekkel többen fordultak orvoshoz, mint egy héttel korábban

A figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint május 12–18. között az országban 5200 fő fordult orvoshoz influenzaszerű, és

95 100 fő akut légúti fertőzés tüneteivel. Egy héttel korábban ezek a számok így néztek ki: 5400 fő fordult orvoshoz influenzaszerű, és 81 900 fő akut légúti fertőzés tüneteivel.

Ebben a korosztályban van a legtöbb beteg

A 20. héten orvoshoz fordult betegek kormegoszlása az alábbiak szerint alakult a NNGYK jelentése szerint: a betegek 50,8%-a 0–14 éves gyermek, 24,1%-a 15–34 éves fiatal felnőtt volt. 16,2%-uk a 35–59 évesek, 8,9%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

Melyik vírus fertőz most a leginkább?

Összesen 72 betegtől érkezett értékelhető légúti minta az NNGYK Influenza Referencia Laboratóriumába. Az orvosok által beküldött 51 betegtől származó minta közül egy betegnél RSV-vírust, a kórházak által beküldött 12 minta közül két betegnél human metapneumovírust (HMPV) mutattak ki. A hagyományos diagnosztikus célú vizsgálat keretében érkezett 9 légúti minta közül egy adenovírus, egy rhinovírus pozitív volt. Vagyis jelenleg ezek a vírusok lehetnek felelősek a megbetegedésekért.

Így néz ki jelenleg a járványgörbe Fotó: nngyk.gov.hu

63-an kerültek kórházba az elmúlt héten

A légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt 24 kórház adatai alapján a 20. héten 63 főt vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük heten kerültek intenzívre. A kórházi ápolást igénylő 63 betegből 19 fő 2 éves vagy annál fiatalabb, 19 fő 60 éves vagy annál idősebb volt. A kórházi ápolást igénylő betegek közül 1 főnél influenza B vírus, 4 főnél RSV-vírus állt a megbetegedések hátterében. Az RSV-pozitív betegek 2 éves vagy annál fiatalabbak.

Mi várható a következő hetekben?

Ennek előrejelzéséhez a hatóság a szennyvízben található örökítőanyag koncentrációt veszi alapul. A koronavírus a legtöbb vizsgált területen alacsony szinten stagnál, vagyis emiatt a vírus miatt betegszám-emelkedés a következő hetekben nem várható. Az influenzás megbetegedéseket előrejelző rendszer eredményei szerint az influenza fertőzések számának emelkedése sem várható, mivel ennek a vírusnak az örökítőanyag-koncentrációja is stagnál. Az RSV örökítőanyag-koncentrációja is országos átlagban stagnál, vagyis a vírus a múlt heti adatokhoz képest közel azonos szinten cirkulál a lakosság körében. Ez azt jelenti, hogy nagyjából ugyanennyi RSV-s megbetegedésre lehet számítani a 21. héten is.