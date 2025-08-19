RETRO RÁDIÓ

Rengeteg ingyenes gyermekprogram lesz mától a fővárosban - mutatunk néhányat!

A Szent István Nap programkavalkád szervezői mindenkire gondoltak idén is. Nem csak a komoly- és a könnyűzene, a gasztronómia iránt érdeklődők, de a gyermekek is külön programokat kapnak!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.19. 06:30
ez lesz ma Szent István Napok augusztus 20

Új, különleges rendezvénnyel bővül a Szent István Nap ünnepi kínálata: augusztus 19–20. között debütál a KultúrKavalkád, amely a Szabadság téren várja a látogatókat sokszínű kulturális programokkal és igazi fesztiválhangulattal. Ismét várja a gyermekeket a Városliget is.

gyermek
A Városligetben ismét megnyitja kapuit a Varázsliget, várják a gyermekeket Fotó: Metropol

Mától a Szabadságtéren várják a gyermekeket: kezdetét veszi a KultúrKavalkád

 A családosoknak elsősorban a gyermekkoncertek és bábszínház-előadások miatt lesz érdemes ellátogatni a helyszínre:

  • augusztus 19.: 11:00 – Maszk Bábszínház: Havas Zsolt és Havas Edina, 16:00 – Itt és Most - improvizációs színház, 18:00 – Jazzformers, 13:00 – Zabszalma zenekar - gyerekzenei előadás, 18:00 – Hot Jazz Band,19:00 – Kerekes Band
  • augusztus 20.: 11:00 – Tibus és a Hintaló - gyerekzenei előadás, 16:00 – Borbély Mihály Quartet, 18:00–21:00 – Jazzformers, 13:00 – Néptánc- és táncszínházi bemutató, 18:00 – Swing á la Django, 19:00 – Filmzenei koncert a Duna Szimfonikusok előadásában.

 

Megnyitja kapuit a Varázsliget is

A legkisebbeknek szóló események központja ismét a városligeti Varázsliget lesz, ahol augusztus 19-én és 20-án filmvetítések, interaktív meseelőadások, koncertek és kézműves foglalkozások garantálják a szórakozást. A Varázsliget színpadán fellép többek között az Egyszervolt Mesezenekar, látható lesz az Ágacska, valamint Süsü, a sárkány kalandjai és a Mézga család is visszaköszön a vetítővásznon. A legkisebbeket bábszínházi előadások és Pom Pom meséi várják, míg a kreatív kedvűek Pom Pom figurákat és hurkapálcás síkbábokat készíthetnek a kézműves sátorban. Az idei Varázsliget egyik fénypontja egy igazi legenda, Bodrogi Gyula fellépése lesz, aki nemcsak Süsü hangjaként, hanem egy exkluzív beszélgetés vendégeként is elvarázsolja a közönséget. A „Süsü világa” című program keretében a gyerekek és szüleik egyaránt örömüket lelhetik a rajongott színészóriás nosztalgikus történeteiben.

A Vajdahunyad vára előtti tér ezúttal is Varázsvárrá alakul, ahol a gyerekek visszautazhatnak az időben. A herceg- és hercegnőképző program játékos próbái, az időutazó Varázsidő show és a gőzhajtású triciklis artistamutatványok egész nap gondoskodnak a jókedvről. Lesz rabló-pandúr játék, kovácsműhely, vívásbemutató, valamint lehetőség nyílik középkori puskák, kardok, gyertyák és más különleges tárgyak kipróbálására is. Mindemellett a Magyar Honvédség is készül programokkal: a családok megtekinthetik a katonaság által használt harckocsikat, sőt, egy Gripen vadászgép makettjét is. A Varázsliget programjait mindkét napon 10:00 és 18:00 között tartják. A részvétel ingyenes. A részletes programok itt olvashatók.

Mától megkóstolható az ország tortája

Idén az év tortája a DCJ Stílusgyakorlat lett, ami a klasszikus dobostorta újraértelmezése: vajban gazdag felvert klasszikus alapokra épül, rajta habkönnyű csokoládé vajkrém és meggyzselé. A győztes tortát augusztus 19-től, vagyis mától lehet megkóstolni a Magyar Ízek Utcájában a Várkert Bazárban, és országszerte több száz cukrászdában. Az árusító cukrászdák listája itt található.

2025
Mától bárki megkóstolhatja az ország tortáját. Fotó: Lakatos Péter /  MTI

Egy futball legenda született ezen a napon

Baróti Lajos labdarúgó, edző, a magyar labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya 111 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Baróton, amely akkor még Magyarországhoz tartozott, ma Romániához. Négyszer vezette világbajnoki döntőbe válogatottunkat, 1958-ban, 1962-ben, 1966-ban, 1978-ban. Futballistaként a Szegedi AK-ban és a győri ETO-ban szerepelt, két alkalommal pályára lépett a magyar válogatottban is. 1956-ban edzői képesítést szerzett, 1957-ben pedig mesteredzőnek választották. 2000-ben az Európai Labdarúgó Szövetség életműdíjjal tüntette ki.

Knézy Jenő is augusztus 19-ei születésű

Knézy Jenő sportújságíró 1944. augusztus 19-én született Nagyváradon. Az Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Karán 1969-ben szerzett diplomát.1962-től a Központi Élelmiszeripari Kutatóintézetben dolgozott, 1969-től a Budapesti Mezőgazdasági Gépgyár üzemmérnöke volt. A hatvanas években ifjúsági válogatott kosárlabdázó volt. Ezt követően sportújságíróként dolgozott, harmincegy évet töltött a Magyar Televízió sportosztályán riporterként, főmunkatársként, rovatvezetőként, illetve főszerkesztőként. Állandó kommentátora volt a nyári, illetve téli olimpia eseményeinek, labdarúgó világ- és Európa-bajnokságoknak, válogatott és nemzetközi kupamérkőzéseknek csakúgy, mint számtalan hazai bajnoki összecsapásnak. Súlyos betegség után, 2003. június 17-én hunyt el.

5 helyen tart véradást ma a Vöröskereszt Budapesten

  • 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
  • 12:00-17:30 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
  • 12:00-18:00 óra között a Westendben (1062. Budapest, Váci út 1-3.)
  • 13:00-18:00 óra között a Kondor Művelődés Házban (1181. Budapest, Kondor Béla sétány 8.)
  • 13:00-18:00 óra között pedig a Pólus Centerben (1152. Budapest, Szentmihályi út 131.)

Száraz, meleg időnk lesz

A koponyeg.hu szerint kedden többnyire derült vagy enyhén felhős lesz az ég, eső nem várható. Az északi szél időnként élénkebbé válik. A hőmérséklet délután 27 és 33 fok között alakul.

Változik a közlekedés

  • A BKK szerint korlátozások lesznek egy vonulásos rendezvény miatt a belvárosban (Lipótváros, Újlipótváros) augusztus 19., kedd 17:30-21:00 óra között.
  • Lezárásra kell számítani a Széchenyi rakparton és a Zoltán utcában augusztus 19., kedd 21:00 óra és augusztus 21., csütörtök 04:30 között.
  • Lezárás lesz a Budafoki úton augusztus 19., kedd 12:00 és augusztus 20., szerda 23:30 óra között.
  • Időszakos és szakaszos útszűkületre kell számítani a Belgrád rakparton augusztus 19., kedd 06:00-15:00 óra között.
  • Buszsávlezárás lesz az I. kerületben, a Hegyalja úton ma 06:00-23:00 óra között.

 

