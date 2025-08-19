Rengeteg ingyenes gyermekprogram lesz mától a fővárosban - mutatunk néhányat!

Új, különleges rendezvénnyel bővül a Szent István Nap ünnepi kínálata: augusztus 19–20. között debütál a KultúrKavalkád, amely a Szabadság téren várja a látogatókat sokszínű kulturális programokkal és igazi fesztiválhangulattal. Ismét várja a gyermekeket a Városliget is.

A Városligetben ismét megnyitja kapuit a Varázsliget, várják a gyermekeket Fotó: Metropol

Mától a Szabadságtéren várják a gyermekeket: kezdetét veszi a KultúrKavalkád

A családosoknak elsősorban a gyermekkoncertek és bábszínház-előadások miatt lesz érdemes ellátogatni a helyszínre:

augusztus 19.: 11:00 – Maszk Bábszínház: Havas Zsolt és Havas Edina, 16:00 – Itt és Most - improvizációs színház, 18:00 – Jazzformers, 13:00 – Zabszalma zenekar - gyerekzenei előadás, 18:00 – Hot Jazz Band,19:00 – Kerekes Band

augusztus 20.: 11:00 – Tibus és a Hintaló - gyerekzenei előadás, 16:00 – Borbély Mihály Quartet, 18:00–21:00 – Jazzformers, 13:00 – Néptánc- és táncszínházi bemutató, 18:00 – Swing á la Django, 19:00 – Filmzenei koncert a Duna Szimfonikusok előadásában.

Megnyitja kapuit a Varázsliget is

A legkisebbeknek szóló események központja ismét a városligeti Varázsliget lesz, ahol augusztus 19-én és 20-án filmvetítések, interaktív meseelőadások, koncertek és kézműves foglalkozások garantálják a szórakozást. A Varázsliget színpadán fellép többek között az Egyszervolt Mesezenekar, látható lesz az Ágacska, valamint Süsü, a sárkány kalandjai és a Mézga család is visszaköszön a vetítővásznon. A legkisebbeket bábszínházi előadások és Pom Pom meséi várják, míg a kreatív kedvűek Pom Pom figurákat és hurkapálcás síkbábokat készíthetnek a kézműves sátorban. Az idei Varázsliget egyik fénypontja egy igazi legenda, Bodrogi Gyula fellépése lesz, aki nemcsak Süsü hangjaként, hanem egy exkluzív beszélgetés vendégeként is elvarázsolja a közönséget. A „Süsü világa” című program keretében a gyerekek és szüleik egyaránt örömüket lelhetik a rajongott színészóriás nosztalgikus történeteiben.

A Vajdahunyad vára előtti tér ezúttal is Varázsvárrá alakul, ahol a gyerekek visszautazhatnak az időben. A herceg- és hercegnőképző program játékos próbái, az időutazó Varázsidő show és a gőzhajtású triciklis artistamutatványok egész nap gondoskodnak a jókedvről. Lesz rabló-pandúr játék, kovácsműhely, vívásbemutató, valamint lehetőség nyílik középkori puskák, kardok, gyertyák és más különleges tárgyak kipróbálására is. Mindemellett a Magyar Honvédség is készül programokkal: a családok megtekinthetik a katonaság által használt harckocsikat, sőt, egy Gripen vadászgép makettjét is. A Varázsliget programjait mindkét napon 10:00 és 18:00 között tartják. A részvétel ingyenes. A részletes programok itt olvashatók.