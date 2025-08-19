Rengeteg ingyenes gyermekprogram lesz mától a fővárosban - mutatunk néhányat!

A Szent István Nap programkavalkád szervezői mindenkire gondoltak idén is. Nem csak a komoly- és a könnyűzene, a gasztronómia iránt érdeklődők, de a gyermekek is külön programokat kapnak!
Új, különleges rendezvénnyel bővül a Szent István Nap ünnepi kínálata: augusztus 19–20. között debütál a KultúrKavalkád, amely a Szabadság téren várja a látogatókat sokszínű kulturális programokkal és igazi fesztiválhangulattal. Ismét várja a gyermekeket a Városliget is.
A családosoknak elsősorban a gyermekkoncertek és bábszínház-előadások miatt lesz érdemes ellátogatni a helyszínre:
A legkisebbeknek szóló események központja ismét a városligeti Varázsliget lesz, ahol augusztus 19-én és 20-án filmvetítések, interaktív meseelőadások, koncertek és kézműves foglalkozások garantálják a szórakozást. A Varázsliget színpadán fellép többek között az Egyszervolt Mesezenekar, látható lesz az Ágacska, valamint Süsü, a sárkány kalandjai és a Mézga család is visszaköszön a vetítővásznon. A legkisebbeket bábszínházi előadások és Pom Pom meséi várják, míg a kreatív kedvűek Pom Pom figurákat és hurkapálcás síkbábokat készíthetnek a kézműves sátorban. Az idei Varázsliget egyik fénypontja egy igazi legenda, Bodrogi Gyula fellépése lesz, aki nemcsak Süsü hangjaként, hanem egy exkluzív beszélgetés vendégeként is elvarázsolja a közönséget. A „Süsü világa” című program keretében a gyerekek és szüleik egyaránt örömüket lelhetik a rajongott színészóriás nosztalgikus történeteiben.
A Vajdahunyad vára előtti tér ezúttal is Varázsvárrá alakul, ahol a gyerekek visszautazhatnak az időben. A herceg- és hercegnőképző program játékos próbái, az időutazó Varázsidő show és a gőzhajtású triciklis artistamutatványok egész nap gondoskodnak a jókedvről. Lesz rabló-pandúr játék, kovácsműhely, vívásbemutató, valamint lehetőség nyílik középkori puskák, kardok, gyertyák és más különleges tárgyak kipróbálására is. Mindemellett a Magyar Honvédség is készül programokkal: a családok megtekinthetik a katonaság által használt harckocsikat, sőt, egy Gripen vadászgép makettjét is. A Varázsliget programjait mindkét napon 10:00 és 18:00 között tartják. A részvétel ingyenes. A részletes programok itt olvashatók.
Idén az év tortája a DCJ Stílusgyakorlat lett, ami a klasszikus dobostorta újraértelmezése: vajban gazdag felvert klasszikus alapokra épül, rajta habkönnyű csokoládé vajkrém és meggyzselé. A győztes tortát augusztus 19-től, vagyis mától lehet megkóstolni a Magyar Ízek Utcájában a Várkert Bazárban, és országszerte több száz cukrászdában. Az árusító cukrászdák listája itt található.
Baróti Lajos labdarúgó, edző, a magyar labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya 111 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Baróton, amely akkor még Magyarországhoz tartozott, ma Romániához. Négyszer vezette világbajnoki döntőbe válogatottunkat, 1958-ban, 1962-ben, 1966-ban, 1978-ban. Futballistaként a Szegedi AK-ban és a győri ETO-ban szerepelt, két alkalommal pályára lépett a magyar válogatottban is. 1956-ban edzői képesítést szerzett, 1957-ben pedig mesteredzőnek választották. 2000-ben az Európai Labdarúgó Szövetség életműdíjjal tüntette ki.
Knézy Jenő sportújságíró 1944. augusztus 19-én született Nagyváradon. Az Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Karán 1969-ben szerzett diplomát.1962-től a Központi Élelmiszeripari Kutatóintézetben dolgozott, 1969-től a Budapesti Mezőgazdasági Gépgyár üzemmérnöke volt. A hatvanas években ifjúsági válogatott kosárlabdázó volt. Ezt követően sportújságíróként dolgozott, harmincegy évet töltött a Magyar Televízió sportosztályán riporterként, főmunkatársként, rovatvezetőként, illetve főszerkesztőként. Állandó kommentátora volt a nyári, illetve téli olimpia eseményeinek, labdarúgó világ- és Európa-bajnokságoknak, válogatott és nemzetközi kupamérkőzéseknek csakúgy, mint számtalan hazai bajnoki összecsapásnak. Súlyos betegség után, 2003. június 17-én hunyt el.
A koponyeg.hu szerint kedden többnyire derült vagy enyhén felhős lesz az ég, eső nem várható. Az északi szél időnként élénkebbé válik. A hőmérséklet délután 27 és 33 fok között alakul.
