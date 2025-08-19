RETRO RÁDIÓ

A tomboló nyári idő ellenére, váratlan fordulattal érkezik az időjárás

A hét első felében még igazi nyári időre számíthatunk, de csütörtökre megérkezik a változás, ami alaposan megkeveri a levegőt. Mutatjuk mit tartogat az időjárás!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.19. 06:00
Még javában élvezhetjük az igazi strandidőt a nyár utolsó hónapjának második felében is, azonban a hét közepén kissé csalókára vált az időjárás. Érdemes lesz elővenni az esernyőket, ugyanis országos riasztással érkeznek a zivatarok.

Váratlan fordulattal érkezik az időjárás. (Képünk illusztráció) Fotó: Gettyimages.com 

Kedden igazi strandidőre készülhetünk, sok napsütéssel és kevés felhővel, eső nélkül, 30–32 fokos csúcsértékekkel.

Szerdán, augusztus 20-án a reggel még ragyogóan napos lesz, de délután nyugaton megnövekszik a felhőzet, és estére néhol zivatar is előfordulhat. Országszerte 30–35 fokos kánikula ígérkezik. Erre a napra citromsárga riasztás adtak ki zivatarok miatt Győr-Moson-Sopron,Vas, Veszprém és Zala vármegyére, valamint a magas középhőmérséklet miatt Csongrád-Csanád, Békés és Bács-Kiskun vármegyében citromsárga riasztás van érvényben.

Csütörtökön délnyugat felől egyre többfelé záporok, zivatarok alakulnak ki a gyakran erősen felhős éggel. A szél északnyugatira fordul és fokozatosan megerősödik. Miközben nyugaton már csak 23 fok körüli értékeket mérhetünk, délkeleten még mindig 33 fok körül alakul a hőmérséklet. Ezen a napon országos citromsárga riasztás van érvényben a zivatarok miatt, míg a hőség miatt Csongrád-Csanád vármegyében narancs, Békés és Bács-Kiskun vármegyében pedig citromsárga riasztás van érvényben - írta a Köpönyeg.

