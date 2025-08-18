RETRO RÁDIÓ

Őrületes forróság folytatódik a hét elején: Erre figyelj, hogy túléld!

Újból felmelegszik a hőmérséklet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.18. 06:00
időjárás hétfő forróság

Hétfőn a napos időt néha gomolyfelhők takarhatják el. Csapadék nem várható. Úgy tűnik, egy időre visszatér a forróság, a maximum hőmérséklet 30-32 fok között fog mozogni. A Balaton környékén az erős szél zavarhatja a fürdőzést, amely elérheti a 30 kilóméter per órás sebességet is. A megélénkült szél azonban pozitív hatással járhat a levegő minőségére, hétfőn előreláthatólag kedvezően alakulhat a levegőminőség, főleg Budapesten.

A hét forrósággal kezdődik  Fotó: Köpönyeg.hu

Kedden többnyire derült, vagy enyhén felhős idő lesz. Csapadékra kedden sem kell számítani, számottevő csapadék az ország nagy részére a következő egy hétben sem érkezik, de az északi szél helyenként megélénkül. Délután 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet - írja a köpönyeg.hu.

A forróságban fontos, hogy nem szabad kimenni a tűző napra, és a mozgást fogjuk vissza. Másrészről figyeljünk a víz megfelelő pótlására. Rengeteg sót és ásványi anyagot veszítünk, amikor izzadunk; ezeknek a pótlása nagyon fontos, különben felborul az elektrolitháztartás, ami veszélyes hőgörcsökhöz vezethet.

 

