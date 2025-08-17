Időjárás: ez vár ránk a következő napokban, megnőhet a rosszullét veszélye

Vasárnap a gomolyfelhők, a napsütés és a záporok, zivatarok váltják egymást. Az ország különböző részein eltérő időjárásra lehet számítani. A záporok, zivatarok főleg a középső és a keleti tájakon fordulnak elő. A szél is megélénkül, az ÉNy-i szél lesz a legerősebb. A hőmérséklet 28 és 34 fok között fog mozogni.

Vasárnap változékony lesz a időjárás, záporokra, zivatarokra lehet számítani / Fotó: köpönyeg.hu

A következő hét eleje nem lesz ilyen csapadékos. Az égen előfordulhatnak gomolyfelhők, de a csapadék nem valószínű. Hétfőn a maximális hőmérsékletet 29 fokra becsülik. A hidegfront azonban nem tart sokáig, kedden és szerdán is a csúcshőmérséklet meghaladhatja a 30 fokot - írja a köpönyeg.hu.

Az orvosok ilyen helyzetben azt tanácsolják, hogy figyeljünk oda szív-és érrendszeri betegségben szenvedő hozzátartozóinkra. A frontra érzékenyek is legyenek óvatosak, az időjárás rosszullétet okozhat. dr. Pukoli Dániel szerint: