Hétvégén sem nyugodhatunk a kánikulától, de lassan enyhülés jön

Szélsőséges időjárás várható az elkövetezendő napokban.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.08.16. 06:00
A időjárás előrejelzések alapján augusztus 16-án, szombat reggel enyhén meleg, 19°C-os hőmérséklet várható, de a nap folyamán erős felmelegedésre számíthatunk, a maximum hőmérséklet elérheti a 37°C-ot is. A nap szinte végig zavartalanul süt majd, viszont élénk szél kíséri a meleget, amely kissé enyhítheti a hőérzetet, de a forróság így is megterhelő lehet.

Az időjárás hétvége után enyhülni fog

Augusztus 17-én, vasárnap reggel 21°C-ra hűl le a levegő, napközben pedig 33°C lesz a csúcs. Ekkor azonban változékonyabb időre kell készülni: záporok, zivatarok fordulhatnak elő, nagyjából 2 mm csapadék valószínű. A szél mérsékelt, 25 km/h körüli lesz. A csapadék a délutáni órákban hozhat átmeneti felfrissülést, de a páratartalom emelkedhet.

Augusztus 18-án, hétfőn reggel 18°C várható, a nappali hőmérséklet pedig 29°C körül alakul, amely már jóval kellemesebb, mint az előző napok hősége. A felhőzet kissé növekedhet, de jelentős csapadék nem valószínű. A szél mérsékelt marad - olvasható a Köpönyeg oldalán. 

 

