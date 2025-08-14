RETRO RÁDIÓ

Brutális forróság és gyilkos UV sugárzás tesz próbára minket

Nem kicsit lesz melegünk az elkövetkező napokban.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.08.14. 06:00
Módosítva: 2025.08.14. 06:26
Csütörtökön teljesen derült idő várható, a csapadék kizárt. 33 és 40 fok közé erősödik a forróság. Gyenge marad a keleties szél.

Fotó: freepik.com / Illusztráció

Pénteken csak estefelé jelenhet meg pár kósza felhő az égen, egyébként marad a ragyogó napsütés. 35 és 40 fok közötti országos forróság jöhet.

Szombaton általában napos idő lesz fátyol- és gomolyfelhőkkel. Az északnyugati és északi tájakon előfordulhat zápor, zivatar. Az északnyugati szél egyre több helyen megélénkül, és helyenként erősödhet. A nappali hőmérséklet 33 és 40 fok között alakul.

Vasárnap továbbra is sok napsütésre lehet számítani fátyol- és gomolyfelhőkkel. Elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északias szél több helyen élénk, helyenként erős lesz. A hőség továbbra is tart, a csúcsérték 29 és 38 fok között alakulhat.

„Folytatódik a kánikula. A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást” – figyelmeztet dr. Pukoli Dániel a Köpönyeg oldalán.

