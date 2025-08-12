RETRO RÁDIÓ

Ezt nehéz lesz elviselni: perzselő forróság, országos 40 fokos kánikula jön

Alaposan befűt az augusztus.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.08.12. 06:00
Kedden teljesen derült időre számíthatunk, épp ezért kizárt az eső. Reggel 15, délután 34 fok körüli értékeket mérhetünk.

Szerdán perzselő napsütés, forróság valószínű 35 fok körüli csúcsértékkel. A keleties szél csak néha lengedez.

Csütörtökön országos forróság várható 35-38 fok körüli maximumokkal és felhőtlen égbolttal.

Pénteken kevés gomolyfelhő már megjelenhet a sok napsütés mellett, de ezekből még mindig nem fordul elő csapadék. 35 és 40 fok közé erősödik a forróság.

