Tömegkarambol volt Debrecenben, jelenleg is zajlik a mentés

Három gépkocsi ütközött össze Debrecenben, az Alma utca és a Leiningen utca kereszteződésében. Csak a vezetők utaztak a járművekben, amelyek közül az egyiket áramtalanították a debreceni hivatásos tűzoltók. A balesethez kiérkeztek a társhatóságok is - írja a Katasztrófavédelem.



