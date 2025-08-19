Tömegkarambol volt Debrecenben, jelenleg is zajlik a mentés

A társhatóságok is kiérkeztek a balesethez.
Három gépkocsi ütközött össze Debrecenben, az Alma utca és a Leiningen utca kereszteződésében. Csak a vezetők utaztak a járművekben, amelyek közül az egyiket áramtalanították a debreceni hivatásos tűzoltók. A balesethez kiérkeztek a társhatóságok is - írja a Katasztrófavédelem.
