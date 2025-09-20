RETRO RÁDIÓ

A Covid fájdalmas öröksége: „Az emberek nem akarnak ránk gondolni”

Amikor Alex Sprackland 2020 márciusában elkapta a Covid-19-et, azt hitte, hamar visszatérhet a normális életéhez.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.20. 18:30
Covid-19 vírus légszomj fájdalom

Öt évvel később azonban a 34 éves férfi még mindig küzd a fertőzés súlyos, életminőséget korlátozó hatásaival. Hét hónappal az első megbetegedése után megállapították nála, hogy még mindig a Covid utóhatásaival küzd, azóta az élete már nem ugyanaz, mint volt.

Küzdelem a Covid következményeivel

A vírus elkapása után Alex számos tünetet tapasztalt, többek között szabálytalan szívverést, légszomjat, állandó fájdalmat és emésztési problémákat. Kezdetben krónikus fáradtság szindrómával diagnosztizálták, és a háziorvosa fokozatos testmozgást írt elő neki, ami csak rontott a tüneteken. Alex számos szakemberhez fordult, de senki sem tudott segíteni. 

El kellett hagynom a lakásomat, véget ért a kapcsolatom, és visszaköltöztem a szüleimhez. Emellett otthagytam az egyetemet, amikor túl beteg lettem ahhoz, hogy befejezzem a kurzust. Még dolgozni sem tudok, és nincs semmilyen támogatás. Nincsenek kezelések. Semmi

- nyilatkozta Alex.

Hat hónappal később végre beutalták az NHS hosszú Covid szolgálatához, de senki sem tudta, hogy mit tegyen a tünetekkel. Végül egy magánklinika felé fordult, ahol kísérleti kezeléseket kezdtek el. Ezzel a döntéssel azonban elvesztette az NHS klinikai helyét, mivel „címkézetlen” kezeléseket folytatott. 

Minden kísérlet a megbízható információk megtalálására szerencsejáték, senki sem tud eleget. Az idő 99 százalékát a szobámban töltöm, és az elmúlt öt évben a legtöbb barátomat sem láttam. Figyelem, ahogy az életük elsuhan mellettem, ami valószínűleg a legnehezebb, nem a tünetek

- mondta Alex.

Alex a körülbelül kétmillió brit állampolgár egyikeként él a betegséggel, amely krónikus, szisztémás állapot és számos hosszú távú egészségügyi problémát okozhat, például súlyos fáradtságot, légzési nehézséget, mellkasi fájdalmat és memóriazavarokat - írja a Metro.

 

