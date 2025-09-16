Sérült gyerekek vették birtokba az állatkertet: „Ha nevetnek, szívből teszik, ha szeretnek, teljes szívvel szeretnek”

A Sérült Gyermekek Napja a beilleszkedésről és a reményről szólt azok számára, akiket gyakran kiközösítenek.
A Sérült Gyermekek Napja az összetartozás és az elfogadás ünnepe. Kilencezer résztvevő jött el erre a különleges napra, ami hatalmas sikert aratott – írja a Bors.
Szeptember 16-án, kedden már kora reggel pezsgő élet költözött a Fővárosi Állatkertbe. A bejárat előtt hosszú sor kígyózott, amelyet ezúttal nem a turisták, hanem a fogyatékkal élők és mozgásukban korlátozottak töltöttek meg. Délelőtt 11 órára már hétezren léptek be az állatkert kapuján, és a kora délutáni órákra ez a szám folyamatosan nőtt.
Az állatkertben nevetés töltötte be a teret. Voltak gyerekek, akik pólókat festettek, mások buborékot fújtak, mindenféle játékban részt vehettek. Ez a nap valóban különleges volt minden résztvevő számára, már csak azért is, mert a fogyatékkal élők és épek együtt élvezték ezt a napot. Az ország minden tájáról érkeztek. A program egyben lehetőséget adott arra, hogy a társadalom nagyobb figyelmet fordítson a súlyosan sérült emberek helyzetére, mindennapjaira. Erről beszélt a Borsnak Szekeres Bella, aki ápolóként hozott el egy súlyos értelmi fogyatékossággal élő csapatot Kecskemétről.
A társadalom alapvetően elzárkózik ezektől az emberektől, mert az egészségesek ritkán találkoznak a sérültekkel, nincs közös élmény vagy kapcsolódás a mindennapokban. Sokszor a félelem és az ismeretlentől való távolságtartás miatt hiányzik az empátia. Ezért nagyon fontosak az olyan programok, mint a mai, ahol lehetőség nyílik a találkozásra és kapcsolódásra. A speciális emberek őszinte elfogadása a kulcs: humorral, nyitottsággal és rugalmassággal érdemes hozzájuk állni
– mondta Bella, aki a Covid-járvány alatt lett ápoló. Úgy fogalmazott, hogy amikor otthagyta a vendéglátást, valójában a gyökereihez tért vissza. Bella évek óta elhozza a súlyos értelmi fogyatékossággal élő csapatot erre az eseményre.
Hatalmas karakterek ők, elképesztő energiával. Sokszor mi, segítők tanulunk tőlük a legtöbbet: kitartást, örömöt, derűt. Nagyon érzékenyek, úgy kell hozzájuk állni, egyébként ugyanolyan emberek, mint bárki más, csak egy kicsit több segítségre van szükségük. Sokkal mélyebben élik meg az érzelmeiket. Ha nevetnek, szívből nevetnek, ha szeretnek, teljes szívvel szeretnek. Nem fogják vissza magukat, mert nincs meg bennük az a kontroll, amit a társadalom elvár, és éppen ettől olyan tiszták, őszinték és egyszerűek. Talán pont ez az, ami a legnagyobb érték bennük. Az egészségesek nem akarnak találkozni velük, nem nyitottak, mert félnek az ismeretlentől. Ezt sajnálom, mert így sok mindenből kimaradnak
- mesélte a lapnak kolléganője, Nagy Zsófia, aki ápolóként közelről látja a fogyatékkal élők életét és mindennapjait.
Az állatkerti programok sokszínűsége mindenkit elvarázsolt: bűvész és bohóc szórakoztatta a közönséget, megjelent Pókember és a Zanzibár zenekar gondoskodott a jó hangulatról. A gyerekek között volt, akinek az állatok jelentették a nap csúcspontját. Kiss-Lánczi Renáta Győrből érkezett kétéves, mozgásában korlátozott kisfiával.
Születésekor nagyon súlyosan sérült, sztrók gyanúja merült fel. Most az izmai befeszülnek. Zsoltika itt nem lógott ki a sorból a járássegítőjével. Nem egy leányálom ez, korábban mérnökként dolgoztam, egy neves gyárnak terveztem, de otthon kellett maradnom Zsoltikával. Minket főleg az elefánt érdekelt, azt kerestük már egy fél órája, mivel járássegítővel egy kicsit lassan megy. Szerencsére megtaláltuk, ennek Zsoltika borzasztóan örült. Többször is visszament, nem tudtam elrángatni őt
– mosolygott Renáta. Ő volt a legvagányabb anyuka, hiszen egyedül cipelte kisfiát, járássegítőjét és egy hatalmas táskát is.
Az esemény évről évre egyre népszerűbb, ami nem véletlen. Nemcsak szórakozást kínál, hanem üzenetet is közvetít: a sérült emberek nem különálló világban élnek, hanem közöttünk és velünk együtt.
Ez az esemény minden évben lehetőség arra, hogy felhívjuk a figyelmet a sérült emberekre. Nekünk, szervezőknek is nagyon sokat jelent, de leginkább a gyerekeknek és családjaiknak ad erőt és reményt. Ahogy szoktuk mondani: nem kérjük kölcsön az elefántot, de minden mást megkapunk az állatkerttől, ezért mi nagyon hálásak vagyunk
– fogalmazott Gyene Piroska, az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) elnöke.
A rendezvényen megjelent a barátságos Pókember is! Nézd meg videón:
