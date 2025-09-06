"Azt mondták, eljött az idő, hogy elbúcsúzzak" - édesanyja karjai között ragadta el a rejtélyes betegség a kislányt

Rejtélyes betegség követelte egy 4 éves kislány életét, miután többször is hazaküldték a kórházból. Édesanyja mai napig magával hordozza annak súlyát, hogy lánya karjaiban halt meg, azonban a pontos válaszokra négy és fél évet kellett várnia.

A kislány tragikus halála teljesen összetörte a szülőket. (Képünk illusztráció) Fotó: Freepik

A 33 éves Lauren Marsh gyötrelmes várakozást élt át a kislánya, Bonnie. 2021. december 14-én lánya szeme kissé feldagadt, és úgy tűnt, mintha erősen náthás lenne, így másnap nem engedték iskolába. Azonban állapota nem javult, és két nappal később összeesett a fürdőszobában, miután rosszul lett és hányt.

Az aggódó szülők, Lauren és Liam mentőt hívtak, de a mentősök azt mondták, Bonnie életfunkciói rendben vannak, és nincs szüksége kórházi ellátásra. Másnap az édesapa vitte be gyermekét a Norfolk és Norwich Kórházba került, mivel továbbra is hányt, de hazaküldték őket. December 18-án végül Lauren felhívta a Gyermekfelvételi Egységet, mert lánya állapota nem javult, de azt mondták neki, tartsa Bonnie-t otthon.

A szülők végig tudták, hogy valami nincs rendben lányukkal, ugyanis nem mozgott és nem beszélt hozzájuk már napok óta.

Ennek ellenére bevittem, fagyosan hideg volt, erőtlen és haldokolt a karjaimban. A kórházban bolyongtam, hogy találjak valakit, aki segít, és végül egy takarító vett észre, aki elvezetett az Ellátási Egységhez. Fogalmuk sem volt, hogy jövünk, mert azt mondták, ne hozzuk, de végül ágyba fektették, és azt mondták, nagyon beteg... Behoztak egy újraélesztő kocsit, és amikor megkérdeztem, miért, azt mondták, csak biztos, ami biztos.

- emlékezett vissza az Attleborough-ból származó anyuka.

Bonnie összes vénája összeomlott, így azt kérték édesanyjától, hogy tízpercenként adjon neki egy milliliternyi vizet egy fecskendővel a szájon át. Ennek ellenére a kislány állapota tovább romlott, és szívleállást kapott, miközben Laurent egy külön helyiségbe kísérték.

Csak ott ültem és imádkoztam. Az orvos fél órával később visszatért, és azt mondta, sikerült újraindítani a szívét, de helikopterrel át fogják szállítani az Addenbrooke-i kórházba. Miközben beszélt, láttam, ahogy más orvosok futnak vissza Bonnie szobájába. Azt mondták, eljött az idő, hogy elbúcsúzzak, de amikor beléptem, Bonnie már halott volt.

A kislány haláláról hivatalos vizsgálatot eredetileg idén júliusban tartottak volna, de a tanúk elérhetetlensége miatt kétszer is halasztották.

Teljesen mentálisan összetörtem. Egy szörnyű helyzetben ragadtunk. Ez egy soha véget nem érő rémálom. Ő a lányom, de úgy érzem, mintha a halála óta a kórház tulajdona lenne. Úgy érzem, most már valakinek vállalnia kell a felelősséget, és változásnak kell történnie.

- nyilatkozta az anya.