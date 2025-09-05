Duchenne-szindróma: életében először volt strandon Alex, imádta a nyaralást

Négy hónapos korában diagnosztizálták a Csévharaszton élő Ungár Alexnél a Duchenne-szindrómát, mely az izmok fokozatos leépülésével jár. A gyermek betegségére csak egy költséges terápia jelentheti a megoldást. Szülei nagy fába vágták a fejszéjüket, és elhatározták, hogy megpróbálják összegyűjteni az 1,3 milliárd forintos kezelés árát. A ritka genetikai betegséget nem lehet gyógyítani, csak késleltetni a lefolyását. Az egyetlen gyógymód az Elevidys génterápia, ami csak az Egyesült Államokban és Dubajban érhető el.

Négy hónapos korában diagnosztizálták a Csévharaszton élő Ungár Alexnél a betegséget, mely az izmok fokozatos leépülésével jár Fotó: Olvasói fotó

Mindent megteszünk azért, hogy Alex leépülése ne kezdődjön el 2-3 éves korában, most ugye hamarosan egyéves lesz. Bízunk benne, ha megkapja a kezelést, végre teljes életet élhet

– mondja Simon Barbara, a gyermek édesanyja, aki hozzáteszi, hogy Alex mosolygós gyermek, és szerencsére még nem jelentkeztek nála a betegség tünetei. Alexnél időben, négy hónapos korában diagnosztizálták a betegségét, így a legtöbb szülőhöz képest több idejük maradt rá, hogy összegyűjtsék a kezelés árát, és így elkerülhetik, hogy kerekesszékbe és lélegeztetőgépre kerüljön a gyermek. A kezelésre addig van lehetőség, ameddig egy gyerek járásképes.

Alex számára hatalmas élmény volt az első nyaralás Fotó: olvasói kép

Alex a szüleivel először ment nyaralni

Alex számára legalább annyira fontos, hogy sok impulzus érje a világból, mint a gyógykezelések, ezért szülei törekednek arra, hogy sokat legyen emberek között. A gyermek túl van az első nyaralásán is. A család Baranya vármegyébe utazott, a szállásuk Orfűn volt, de sokat kirándultak a környéken is.

Nagyon jól éreztük magunkat ebben a négy napban. Alex sok élménnyel gazdagodott, és életében először strandon is volt. Nagyon tetszett nekünk a fürdő Magyarhertelenden. A sok medence közül megtaláltuk azt, amelyik gyermekünk kedvence lett, és egész nap abban ült

– meséli a nyaralásról Barbara.

Egyik nap Pécsre kirándultunk el. A Dzsámi és a Dóm környékének szépsége magával ragadott minket. Találtunk egy nagyon jó éttermet is, ahol Alex megkóstolta a kacsacombot, és ízlett neki. Ez azért nagyon nagy szó, mert a gyermekünk eddig csak pépeset evett

– folytatja az édesanya, aki bízik benne, hogy még időben összejön a terápia ára, és még számtalan közös nyaralásuk lesz Alexszel.

