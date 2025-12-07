Lenyűgöző, mire bukkantak az ókori sírban a régészek - ez az egész történelmet átírhatja!

Egyiptomi régészek lenyűgöző kincsekre bukkantak egy ősi királyi sírboltban, ez a felfedezés pedig az egész történelmet átírhatja. A kutatók Tanis homokja alatt 225 darab, gyönyörűen kidolgozott temetkezési figurát találtak, melyeket titokzatos, ünnepi mintázatban rendeztek el, mialatt maga a sír üres volt. A leletek nemcsak a nagyságuk, de a meghökkentő következményeik miatt is felvillanyozták a régészet világát.

Fantasztikus leleteket tártak fel a régészek / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Lenyűgöző leletekre bukkantak a régészek

A szobrok több mint fele női alakot ábrázolt, ami nem jellemző a királyi temetkezésekre, így új kérdéseket vetett fel Egyiptomi harmadik, átmeneti korszakának temetkezési szokásaival kapcsolatban. A figurákat csillag alakban, tökéletesen vízszintes sorokban helyezték el, ami egy szándékosan, rituális módon, közel 3000 évig érintetlenül hagyott tervezésre utal. Ez közel 80 év után az első alkalom volt, hogy érintetlenül hagyott szobrokat fedeztek fel egy tanisi királyi sírboltban, így ez az egyik legjelentősebb lelet a helyszínen az 1940-es évek óta.

A legmegdöbbentőbb az egészben, hogy a miniatűr szolgákon látható királyi szimbólumok megerősítik, hogy az üres sír III. Sesonk fáraóé lehetett, akinek végső nyughelye évtizedek óta foglalkoztatja az egyiptológusokat. III. Sesonk Kr. e. 830 és 791 között uralkodott. A felfedezés továbbá megdönti a régóta fennálló feltételezéseket, és újra felszínre hozza azt a rejtélyt, a fáraót vajon végül miért nem temették el el soha a saját sírjában. A csapat 10 nap alatt gondosan eltávolította a figurákat, egész éjjel dolgozva, hogy megőrizzék azok törékeny állapotát. A figurákat később egy egyiptomi múzeumban fogják kiállítani, ritka betekintést nyújtva ezzel a nagyközönségnek Egyiptom egyik legrejtélyesebb fáraójának temetkezési szokásaiba.

A treasure trove of 225 funerary figurines has been discovered inside a tomb in the ancient Egyptian capital of Tanis in the Nile Delta, a rare find that experts say has also solved a "long-standing archaeological mystery." https://t.co/i3b88ZxTTw — CBS News (@CBSNews) December 5, 2025

Frédéric Payraudeau francia egyiptológus pénteken Párizsban újságíróknak elmondta, hogy a felfedezés „megdöbbentő”, mivel egy másik sírbolt falai a helyszínen, és az ott található legnagyobb szarkofág is a fáraó nevét viseli.

Miért nincs ebben a sírboltban eltemetve? Nyilvánvaló, hogy egy fáraó számára a síremlék építése kockázatos volt, mert soha nem lehetett biztos abban, hogy az utódja oda fogja eltemetni. Egyértelmű, hogy új bizonyítékunk van arra, hogy ezek a kockázatvállalások nem mindig sikeresek

– mondta el Payraudeau mosolyogva.