Fantasztikus felfedezés: több ezer éves leletre bukkantak a régészek Budapesten

Egy lezárt, ókori római szarkofág fedelét távolították el a régészek a közelmúltban, amelyben egy 1700 évvel ezelőtt elhunyt fiatal nő maradványaira bukkantak rá. A Budapesti Történeti Múzeum kutatócsoportja egy nagyszabású ásatás során fedezte fel a mészkőkoporsót Óbudán, a város északi részén, amely egykor Aquincum része volt, egy nyüzsgő római településé a Duna határán.

Ókori római szarkofágot nyitottak fel a régészek Budapesten

A fosztogatók által érintetlenül hagyott, évszázadokon át lezárt szarkofágot még mindig rögzített kőfedéllel találták meg, amelyet fémbilincsek és olvadt ólom biztosított. Amikor a kutatók óvatosan felemelték a fedelet, egy teljes csontvázra bukkantak, amelyet több tucatnyi tárgy vett körül, ritka betekintést nyújtva ezzel a római életbe a Duna határán. A temetési kellékek között két teljesen ép üvegedény, bronzfigurák és 140 érme is volt.

A régészek emellett találtak egy csont hajtűt, egy borostyánból készült ékszert és aranyozott szövet nyomait is. Mint mondták, a csontváz mérete arra utal, hogy az illető egy fiatal lányra lehetett.

A szarkofág és annak tartalma határozottan kiemeli a helyet

– mondta el Kostyál Gergely, a római kor szakértője és a projekt társvezetője, aki szerint a leletek arra utalnak, az elhunyt tehetős vagy magasabb társadalmi státuszú volt.

Nagyon nagy ritkaság, hogy egy ilyen érintetlen és addig nem használt szarkofágot találjunk, mivel a 4. században bevett szokás volt a korábbi szarkofágok újrafelhasználása. Teljesen egyértelmű, hogy ezt a szarkofágot kifejezetten az elhunytnak készítették

- tette hozzá.

Az antropológusok jelenleg a fiatal nő maradványait vizsgálják, amely folyamat várhatóan többet fog feltárni a koráról, az egészségi állapotáról és származásáról, ugyanakkor a sír elhelyezkedése és a leletek bősége is erős nyomokra utalnak.

A koporsó Aquincum egy, a 3. században kiürített, majd később temetkezési helyként átalakított negyedében, elhagyatott házak romjai között feküdt. A közelben kutatók egy római vízvezetéket és nyolc egyszerűbb sírt tártak fel, de egyik sem közelítette meg a lezárt sír gazdagságát vagy érintetlen állapotát. A kotrók egy nagyjából 3,8 cm vastag iszapréteget is eltávolítottak a koporsó belsejéből, amely Fényes Gabriella régész szerint további kincseket rejthet.

Gyanítom, ékszerekre fogunk bukkanni. Nem találtunk semmilyen fülbevalót vagy más ékszert, ami a nőhöz tartozott volna, ezért remélem, hogy ezek az apró tárgyak is előkerülnek a sár szűrése során

– mondta Fényes, aki szerint a római szarkofág felfedezése nemcsak tudományos jelentőséggel bír, hanem érzelmileg is megindító betekintést nyújt az ókori emberek által tanúsított áhítatba.

Nagyon megérintett az a gondoskodás és szeretetteljes megnyilvánulás, amibe bepillantást nyerhettünk. Még most is beleborzongok, ha arra gondolok, milyen fájdalmas lehetett az akkori embereknek eltemetni ezt a fiatal hölgyet

– nyilatkozta a régész