152 éve született Budapest: derítsd ki, mennyit tudsz a fővárosról! – Kvíz

A Duna két partján fekvő Buda, Pest és Óbuda 152 éve, 1873. november 17-én egyesült, és ekkor született meg a mai Budapest. Mielőtt összeolvadtak, mindhárom városnak megvolt a saját történelme és hangulata, a ma ismert Budapest arculata lassan, apránként alakult ki, történelmi eseményekkel fűszerezve.

Budapest belvárosa, igazi turistaközpont Fotó: Attila Csipe

Budapest a történelem tükrében

A római korban Aquincum a Pannónia Inferior provinciához tartozott, fontos katonai és városi központként. Buda a XIV–XV. századra a királyság fővárosává vált, Pest pedig fontos kereskedővárossá nőtte ki magát. A török hódoltság alatt Buda a megszállás központja lett, Pest pedig többször elnéptelenedett, majd újra benépesült. A XVIII. századtól beindult az újjáépítés: a Duna felett hidak épültek, köztük a Lánchíd, ami nemcsak összekötötte a két partot, de szimbólummá is vált. Az 1848–49-es forradalom után Pest gyors ipari és polgári fejlődésnek indult, és a városegyesítés felé vezető út felgyorsult. Az első világháború és Trianon komoly társadalmi-gazdasági kihívásokat hozott Budapest életébe, a két világháború közötti modernizáció mellett a második világháború pusztításai, főleg a Budapest ostroma pedig hatalmas károkat okoztak. A szovjet megszállás és az 1956-os forradalom meghatározta a város sorsát, miközben új lakótelepek és városrészek épültek, ahol százezrével kaptak ingyen lakásokat a budapesti és vidéki munkavállalók.

Építészet

Budapest építészetét a történelmi korszakok rétegei teszik egyedivé: a római romoktól a középkori várfalakon át a szecessziós palotákig. A XIX. század végi városegyesítés után születtek a legismertebb ikonikus épületek, mint a Parlament, az Andrássy út palotasora és a hidak, amelyek összekötik a két városrészt. A XX. század modernista és szocialista rétegei tovább gazdagították a városképet, így Budapest ma egy sokszínű, stílusokban gazdag európai metropolisz.

Nemcsak Budapest, de Magyarország szimbóluma is a fényben úszó Parlament Fotó: Ruslan Gilmanshin

Kultúra

A török hódoltság, a reneszánsz itáliai hatások és az Osztrák–Magyar Monarchia zenei élete mind formálták Budapest kultúráját. A fürdőkultúra és a kávéházak a török időkből maradtak, a képzőművészet a reneszánsz jegyeit viseli, míg a zenei élet révén Budapest Európa kulturális térképére is felkerült.