152 éve született Budapest: derítsd ki, mennyit tudsz a fővárosról! – Kvíz
1873. november 17-én Buda, Pest és Óbuda egyesülésével megszületett Magyarország modern fővárosa. Budapest a kultúra, a kereskedelem és a történelem igazi lenyomata.
A Duna két partján fekvő Buda, Pest és Óbuda 152 éve, 1873. november 17-én egyesült, és ekkor született meg a mai Budapest. Mielőtt összeolvadtak, mindhárom városnak megvolt a saját történelme és hangulata, a ma ismert Budapest arculata lassan, apránként alakult ki, történelmi eseményekkel fűszerezve.
Budapest a történelem tükrében
A római korban Aquincum a Pannónia Inferior provinciához tartozott, fontos katonai és városi központként. Buda a XIV–XV. századra a királyság fővárosává vált, Pest pedig fontos kereskedővárossá nőtte ki magát. A török hódoltság alatt Buda a megszállás központja lett, Pest pedig többször elnéptelenedett, majd újra benépesült. A XVIII. századtól beindult az újjáépítés: a Duna felett hidak épültek, köztük a Lánchíd, ami nemcsak összekötötte a két partot, de szimbólummá is vált. Az 1848–49-es forradalom után Pest gyors ipari és polgári fejlődésnek indult, és a városegyesítés felé vezető út felgyorsult. Az első világháború és Trianon komoly társadalmi-gazdasági kihívásokat hozott Budapest életébe, a két világháború közötti modernizáció mellett a második világháború pusztításai, főleg a Budapest ostroma pedig hatalmas károkat okoztak. A szovjet megszállás és az 1956-os forradalom meghatározta a város sorsát, miközben új lakótelepek és városrészek épültek, ahol százezrével kaptak ingyen lakásokat a budapesti és vidéki munkavállalók.
Építészet
Budapest építészetét a történelmi korszakok rétegei teszik egyedivé: a római romoktól a középkori várfalakon át a szecessziós palotákig. A XIX. század végi városegyesítés után születtek a legismertebb ikonikus épületek, mint a Parlament, az Andrássy út palotasora és a hidak, amelyek összekötik a két városrészt. A XX. század modernista és szocialista rétegei tovább gazdagították a városképet, így Budapest ma egy sokszínű, stílusokban gazdag európai metropolisz.
Kultúra
A török hódoltság, a reneszánsz itáliai hatások és az Osztrák–Magyar Monarchia zenei élete mind formálták Budapest kultúráját. A fürdőkultúra és a kávéházak a török időkből maradtak, a képzőművészet a reneszánsz jegyeit viseli, míg a zenei élet révén Budapest Európa kulturális térképére is felkerült.
Kereskedelmi és ipari központ
A XIX. század közepétől Pest gyors ipari fejlődésnek indult, textil-, élelmiszer- és gépipari vállalkozásokkal. A Duna menti fekvés és a vasúthálózat révén a város gyorsan nemzetközi kereskedelmi központtá vált. Az 1848–49-es forradalom után a polgári réteg megerősödött, bankok, biztosítótársaságok és nagykereskedések alakultak. A Liszt Ferenc Repülőtér fejlesztése is zajlik, a 3. terminál és az infrastruktúra bővítése folyamatban van.
2025 elején Budapest lakossága kb. 1 675 370 fő, 23 kerületből áll, és 9 híd ível át a Dunán. Budapest Európa tíz legbiztonságosabb városa között szerepel, és turisztikailag is kiemelkedő: 2025 februárjában a nemzetközi vendégek száma 24 százalékkal nőtt, ami a város vonzerejét mutatja.
Jöjjön a kvíz, nézzük mit tudsz Budapestről!
1. Melyik Budapest leghosszabb utcája?
2. Hogy nevezték régen a Margitszigetet?
3. Hány kerülete van Budapestnek?
4. Hányan élnek körülbelül a magyar fővárosban?
5. Melyik volt az első budapesi híd?
6. Hány év alatt épült fel az Országház?
7. Melyik zenész született Budapesten?
8. Melyik édesség köthető a magyar fővároshoz?
9. Manapság sok film forog Budapesten. Melyiket forgatták nálunk az alábbiak közül?
10. Melyik a legnagyobb gyógyfürdő a felsoroltak között?
