152 éve született Budapest: derítsd ki, mennyit tudsz a fővárosról! – Kvíz

1873. november 17-én Buda, Pest és Óbuda egyesülésével megszületett Magyarország modern fővárosa. Budapest a kultúra, a kereskedelem és a történelem igazi lenyomata.

Szerző: Lukács-Sánta Andrea
Létrehozva: 2025.11.17. 18:00
Budapest főváros születésnap

A Duna két partján fekvő Buda, Pest és Óbuda 152 éve, 1873. november 17-én egyesült, és ekkor született meg a mai Budapest. Mielőtt összeolvadtak, mindhárom városnak megvolt a saját történelme és hangulata, a ma ismert Budapest arculata lassan, apránként alakult ki, történelmi eseményekkel fűszerezve.

Budapest belvárosa, igazi turista központ
Budapest belvárosa, igazi turistaközpont Fotó: Attila Csipe

Budapest a történelem tükrében

A római korban Aquincum a Pannónia Inferior provinciához tartozott, fontos katonai és városi központként. Buda a XIV–XV. századra a királyság fővárosává vált, Pest pedig fontos kereskedővárossá nőtte ki magát. A török hódoltság alatt Buda a megszállás központja lett, Pest pedig többször elnéptelenedett, majd újra benépesült. A XVIII. századtól beindult az újjáépítés: a Duna felett hidak épültek, köztük a Lánchíd, ami nemcsak összekötötte a két partot, de szimbólummá is vált. Az 1848–49-es forradalom után Pest gyors ipari és polgári fejlődésnek indult, és a városegyesítés felé vezető út felgyorsult. Az első világháború és Trianon komoly társadalmi-gazdasági kihívásokat hozott Budapest életébe, a két világháború közötti modernizáció mellett a második világháború pusztításai, főleg a Budapest ostroma pedig hatalmas károkat okoztak. A szovjet megszállás és az 1956-os forradalom meghatározta a város sorsát, miközben új lakótelepek és városrészek épültek, ahol százezrével kaptak ingyen lakásokat a budapesti és vidéki munkavállalók.

Építészet

Budapest építészetét a történelmi korszakok rétegei teszik egyedivé: a római romoktól a középkori várfalakon át a szecessziós palotákig. A XIX. század végi városegyesítés után születtek a legismertebb ikonikus épületek, mint a Parlament, az Andrássy út palotasora és a hidak, amelyek összekötik a két városrészt. A XX. század modernista és szocialista rétegei tovább gazdagították a városképet, így Budapest ma egy sokszínű, stílusokban gazdag európai metropolisz.

The Hungarian Parliament Building on the bank of the Danube in Budapest
Nemcsak Budapest, de Magyarország szimbóluma is a fényben úszó Parlament Fotó: Ruslan Gilmanshin

Kultúra

A török hódoltság, a reneszánsz itáliai hatások és az Osztrák–Magyar Monarchia zenei élete mind formálták Budapest kultúráját. A fürdőkultúra és a kávéházak a török időkből maradtak, a képzőművészet a reneszánsz jegyeit viseli, míg a zenei élet révén Budapest Európa kulturális térképére is felkerült.

Kereskedelmi és ipari központ

A XIX. század közepétől Pest gyors ipari fejlődésnek indult, textil-, élelmiszer- és gépipari vállalkozásokkal. A Duna menti fekvés és a vasúthálózat révén a város gyorsan nemzetközi kereskedelmi központtá vált. Az 1848–49-es forradalom után a polgári réteg megerősödött, bankok, biztosítótársaságok és nagykereskedések alakultak. A Liszt Ferenc Repülőtér fejlesztése is zajlik, a 3. terminál és az infrastruktúra bővítése folyamatban van.

Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér 2. terminál Fotó: Shutterstock

2025 elején Budapest lakossága kb. 1  675  370 fő, 23 kerületből áll, és 9 híd ível át a Dunán. Budapest Európa tíz legbiztonságosabb városa között szerepel, és turisztikailag is kiemelkedő: 2025 februárjában a nemzetközi vendégek száma 24 százalékkal nőtt, ami a város vonzerejét mutatja.

Jöjjön a kvíz, nézzük mit tudsz Budapestről!

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Melyik Budapest leghosszabb utcája?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Hogy nevezték régen a Margitszigetet?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Hány kerülete van Budapestnek?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Hányan élnek körülbelül a magyar fővárosban?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Melyik volt az első budapesi híd?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Hány év alatt épült fel az Országház?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Melyik zenész született Budapesten?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Melyik édesség köthető a magyar fővároshoz?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Manapság sok film forog Budapesten. Melyiket forgatták nálunk az alábbiak közül?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Melyik a legnagyobb gyógyfürdő a felsoroltak között?

 

