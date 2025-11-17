Benyújtotta a 14. havi nyugdíjról szóló javaslatot a kormány – gyorsítva tárgyalja az Országgyűlés
2026-tól jöhet a nyugdíjasokat kedvezően érintő változás.
„A Kormány nevében benyújtom az egyes törvényeknek a tizennegyedik havi nyugdíj és a tizennegyedik havi ellátás bevezetésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslatot” – olvasható az Országgyűlés honlapján hétfő délelőtt megjelent, Semjén Zsolt által jegyzett törvényjavaslatból.
A dokumentum szerint, 2026-tól a nyugdíjasok minden évben a 13.-on felül, 14. havi nyugdíjban is részesülnek majd, de a juttatás bevezetése fokozatosan történik.
A Fidesz kezdeményezte, hogy a hétfőn benyújtott törvényjavaslatot gyorsítva tárgyalja meg az Országgyűlés.
