Újabb részletek a 14. havi nyugdíjról!
Mutatjuk, mit kell tudni!
Orbán Viktor bejelentette, hogy a szerdai kormányülésen megszavazták a 14. havi nyugdíj bevezetését. A magyar miniszterelnök a közösségi oldalán árulta el a részleteket.
Döntött a kormány. Bevezetjük a 14. havi nyugdíjat! Itt vannak a részletek
– írja a kormányfő.
Emlékeznek rá, a 13. havi nyugdíjat a nemzeti kormány előtti időszakban a baloldali kormányok elvették a nyugdíjasoktól. Az elmúlt évek során sikerült a 13. havi nyugdíjat visszaadnunk, és most elérkezett az ideje annak, hogy egy újabb nagy lépést tegyünk
