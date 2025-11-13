Újabb részletek a 14. havi nyugdíjról!

RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor bejelentette, hogy a szerdai kormányülésen megszavazták a 14. havi nyugdíj bevezetését. A magyar miniszterelnök a közösségi oldalán árulta el a részleteket.

Döntött a kormány. Bevezetjük a 14. havi nyugdíjat! Itt vannak a részletek 

– írja a kormányfő.

Emlékeznek rá, a 13. havi nyugdíjat a nemzeti kormány előtti időszakban a baloldali kormányok elvették a nyugdíjasoktól. Az elmúlt évek során sikerült  a 13. havi nyugdíjat visszaadnunk, és most elérkezett az ideje annak, hogy egy újabb nagy lépést tegyünk

 

 

