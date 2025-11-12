Schobert Norbi jól kiosztotta Pankotai Lilit: Hagyd a negatív hangulatkeltést, és segíts az embereken, mint én

Schobert Norbi és Pankotai Lili szóváltásba keveredett a közösségi oldalakon - vette észre a Pesti Srácok. Norbii szokásához híven egy egészséges táplálkozást elősegítő videót osztott meg, amelybe Pankotai Lili a legkülönbözőbb módokon állt bele. Azonban az erre érkező reakcióra ő sem számított.

Schobert Norbi tudja milyen fenntartani egy családot. Fotó: Nagy Zoltán

Schobert Norbi szerint 8-10 ezer forint már sok egy napi étkezésre

Norbi azzal kezdi, hogy bemutatja, milyen drágák a gumicukrok, majd elmondja, hogy két ilyen drága gumicukor árából tudsz venni egy darab tojást, vagy egy darab kis ernyedt p*cs méretű, árstoppos túrót. Azt is bemutatja, hogy egy liter fagyi árából milyen sok csirkefarhátat tudsz venni az árstop révén

– kezdte a TikTok-videójában Pankotai Lili, aki kifogásolta Schobert Norbi azon állítását, hogy csupán 4000 Forintból jól tud lakni egy fő egy nap alatt.

Drága Schobert, a földtől teljesen elrugaszkodott, átlagélettel nem találkozó Norbi! Számoljunk azzal, hogy szerinted nagyon jó, hogy egy nap négyezer forintból jól tudsz lakni... Akkor számoljunk egy négytagú családdal, és legyünk jó fejek, hogy a két gyerek az fél-fél ember. Ergo két-kétezer forintból egy gyerek tud étkezni egy nap – megsúgom, nem, nem tud –, de legyünk jó fejek, ez 360 ezer forint egy családnak egy havi étkezése. Úgy, hogy a nettó mediánbér 399 ezer forint, vagy egy medián nyugdíj 216 ezer forint. És akkor nem vettél a gyereknek téli cipőt, nem fizetted ki a 250 ezer forintos hiteltörlesztőt a 3%-os hitelre

"A következő videód szólhatna arról, hogy elmész a János Kórházba, és megmutatod, hogy milyen kevés csótány van, ahhoz képest, hogy jön a hideg" – folytatta Pankotai Lili.

Schobert Norbi: Hagyd a negatív hangulatkeltést, és segíts az embereken, mint én.

Schobert Norbi Instagram-oldalán reagált a vádakra.

"Kedves Lili! 1994 óta vagyok oktató, edző. Hagyd a negatív hangulatkeltést, és segíts az embereken, mint én. A fagyit pedig a sajthoz hasonlítottam, nem a csirkefarháthoz, két gumicukorból pedig nem egy, hanem 10 tojást tudsz venni” – írta az Instagram videóhoz.