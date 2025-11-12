Schobert Norbi jól kiosztotta Pankotai Lilit: Hagyd a negatív hangulatkeltést, és segíts az embereken, mint én
A fizetésekkel sem volt tisztában Pankotai Lili.
Schobert Norbi és Pankotai Lili szóváltásba keveredett a közösségi oldalakon - vette észre a Pesti Srácok. Norbii szokásához híven egy egészséges táplálkozást elősegítő videót osztott meg, amelybe Pankotai Lili a legkülönbözőbb módokon állt bele. Azonban az erre érkező reakcióra ő sem számított.
Schobert Norbi szerint 8-10 ezer forint már sok egy napi étkezésre
Norbi azzal kezdi, hogy bemutatja, milyen drágák a gumicukrok, majd elmondja, hogy két ilyen drága gumicukor árából tudsz venni egy darab tojást, vagy egy darab kis ernyedt p*cs méretű, árstoppos túrót. Azt is bemutatja, hogy egy liter fagyi árából milyen sok csirkefarhátat tudsz venni az árstop révén
– kezdte a TikTok-videójában Pankotai Lili, aki kifogásolta Schobert Norbi azon állítását, hogy csupán 4000 Forintból jól tud lakni egy fő egy nap alatt.
Drága Schobert, a földtől teljesen elrugaszkodott, átlagélettel nem találkozó Norbi! Számoljunk azzal, hogy szerinted nagyon jó, hogy egy nap négyezer forintból jól tudsz lakni... Akkor számoljunk egy négytagú családdal, és legyünk jó fejek, hogy a két gyerek az fél-fél ember. Ergo két-kétezer forintból egy gyerek tud étkezni egy nap – megsúgom, nem, nem tud –, de legyünk jó fejek, ez 360 ezer forint egy családnak egy havi étkezése. Úgy, hogy a nettó mediánbér 399 ezer forint, vagy egy medián nyugdíj 216 ezer forint. És akkor nem vettél a gyereknek téli cipőt, nem fizetted ki a 250 ezer forintos hiteltörlesztőt a 3%-os hitelre
"A következő videód szólhatna arról, hogy elmész a János Kórházba, és megmutatod, hogy milyen kevés csótány van, ahhoz képest, hogy jön a hideg" – folytatta Pankotai Lili.
Schobert Norbi: Hagyd a negatív hangulatkeltést, és segíts az embereken, mint én.
Schobert Norbi Instagram-oldalán reagált a vádakra.
"Kedves Lili! 1994 óta vagyok oktató, edző. Hagyd a negatív hangulatkeltést, és segíts az embereken, mint én. A fagyit pedig a sajthoz hasonlítottam, nem a csirkefarháthoz, két gumicukorból pedig nem egy, hanem 10 tojást tudsz venni” – írta az Instagram videóhoz.
A felvételen pedig ezt mondja el:
Azt mondod, hogy Fidesz-propagandista vagyok, én sem mondom meg, hogy te Tisza-propagandista vagy. Ez a videó nem erről szól, hallgasd meg még egyszer, mert amit összevágtál, az nem fedi a valóságot! Egy hangulatkeltő videót vágtál össze ellenem. Amikor te megszülettél, 2004-ben, akkor én már Magyarországon több száz embert lefogyasztottam. Ez a videó most arról szól, hogy négyezer forintból igenis egy felnőtt ember tud egészségesen élni Magyarországon és Európában, ez egy nagyon jó helyzet. Még egy dolgot hadd mondjak el neked, mert ez nagyon fontos dolog számomra: engem az érdekel, hogy az emberek egészségesen tudjanak táplálkozni, nem a politika. 486.500 forint a mai átlagkereset, és ha kettő felnőtt dolgozik a családban, akkor közel egymilliót tudnak hazavinni. Ebből telik napi négyezer forintos táplálkozásra
- fejtette ki videójában a Pankotai Lili által elmondottakra reagálva. Hozzátette, hogy olyan embereknek segít a fogyásban, akik napi szinten 8-10 ezer forintot költenek ételre.
