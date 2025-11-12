Érkeznek az emelt nyugdíjak, itt vannak a fontos részletek

A kormány döntése értelmében 2025 novemberben fizetik ki az érintetteknek at idei évre járó nyugdíj-kiegészítést. Az 1,6 százalékos korrekció november 12-én megérkezett a nyugdíjasok bankszámlájára, akiknek pedig készpénzben viszi a postás, azok a következő napokban számíthatnak a kézbesítésre. Ez a korrekció az idei év első 11 hónapjára vonatkozik, vagyis visszamenőleg jár.

Orbán Viktor 2010-ben kötött szövetséget a nyugdíjasokkal. Ennek értelmében a nyugdíjak értéke nem csökkent az elmúlt 15 évben. Ezért fizet most is a kormány nyugdíj-kiegészítést (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

Mennyi plusz pénzt jelent a nyugdíj-kiegészítés?

A kormány korábban arról döntött, hogy az egyre növekvő árak miatt nyugdíj-kiegészítést ad a nyugdíjasoknak. Ennek mértéke 1,6 százalék, amit visszamenőleg, az előző hónapok esetében is kifizetnek.

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. elmondta: a nyugdíjasok átlagosan 47 200 forintot kapnak a novemberi nyugdíjjal együtt, ezzel januárig visszamenőleg megvalósul az inflációkövető nyugdíjemelés, decemberben pedig már az 1,6 százalékkal megemelt nyugdíjat kapják. Emlékeztetett, hogy a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány postázása már befejeződött, az utalványok az év végéig használhatók fel hidegélelemre.

A 2026-os év is plusz pénzekkel indul a nyugdíjasok számára

Orbán Viktor kedden az ATV stúdiójában megerősítette, hogy 2026. januárjától több lépcsőben elkezdik bevezetni a 14. havi nyugdíjat. Ennek megfelelően a jövő év első hónapjában az érintettek az adott havi nyugdíjon kívül plusz egy heti juttatást kapnak az idősek. A tervek szerint 2027. januárjában már plusz két heti, 2028-ban három hetinek megfelelő nyugdíjat fizet ki az állam, míg legkésőbb 2029-ben már a teljes 14. havi nyugdíj kifizetésre kerül.

A miniszterelnök egy korábbi interjúban úgy fogalmazott:

A gazdasági támogatásokat növelni kell, mert fejlesztő államra van szükség. A 14. havi nyugdíjat ugyan több lépcsőben, de be fogjuk vezetni. Az édesanyák szja-mentességet igenis végig kell vinni, méghozzá minél gyorsabban. A 13. havi nyugdíj maximalizálásáról szó sem lehet, a 3 százalékos hitelkamat-támogatásért pedig az utolsó vérig harcolni kell, mert az az első lakáshoz jutást jelenti a fiataloknak.

Hangsúlyozta: a rezsicsökkentés marad, az árrésstopot pedig nem kivezetik, hanem akár ki is bővíthetik.

A 14. havi nyugdíj januári első részlete után februárban érkezik a 13. havi nyugdíj is.