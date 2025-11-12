RETRO RÁDIÓ

Jó hír a nyugdíjasoknak! – fontos bejelentést tett Zsigó Róbert

Videóban üzent a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.12. 08:18
Módosítva: 2025.11.12. 08:18
nyugdíjas nyugdíjkiegészítés Zsigó Róbert

Friss videóüzenettel indította a napot Zsigó Róbert. A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a nyugdíjasokhoz szólt a Facebook-oldalán.

Jó hírt közölt a nyugdíjasokkal Zsigó Róbert (Fotó: Mirkó István)

„Jó hír a nyugdíjasoknak: a novemberi nyugdíjjal együtt érkezik a nyugdíj-kiegészítés is. Ez egy átlag nyugdíjnál most 74.200 forint kiegészítést jelent. A januárig visszamenőlegesen érvényes összeget egyben kapják meg most, novemberben az idősek. A kormány, ahogy minden évben, idén is garantálja az inflációkövető nyugdíjemelést”
– tájékoztatott Zsigó Róbert.

További részletek a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkárárnak videójában hallhatók:

 

