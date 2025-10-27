Fontos hírt kaptak a nyugdíjasok az élelmiszer-utalványokkal kapcsolatban
Lezárult az élelmiszer-utalványok kézbesítése.
Az Origo írja, hogy több mint 2,3 millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapta meg az élelmiszer-utalványt, amit december 31-ig lehet levásárolni kizárólag hideg élelmiszerre a nagyobb élelmiszerüzleteken túlmenően a piacon, őstermelőknél, zöldség- és hentesüzletekben is.
A 30 ezer forintos élelmiszer-utalványokkal a kormány enyhíteni szeretné az idősek mindennapi terheit. Ahol a postás nem tudta kézbesíteni az utalványokat, ott értesítőt hagyott, azzal lehetett átvenni a postán. Az utalványokat 10 napig őrzik a postán, utána visszaküldik azokat az államkincstárnak.
Aki lekéste a postán az élelmiszer-utalvány átvételét, az újraküldéshez keresse a Magyarorszag.hu-n a „Kérelem nyugdíjbiztosítási ügyben” űrlapot.
Aki sem utalványt, sem értesítőt nem kapott, valószínűleg rossz értesítési cím lett megadva. Ilyen esetben november 14. előtt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kell új címre kiküldést kérni online, személyesen, illetve levélben. Ehhez a lakcím változását bejelentő űrlapot kell kitölteni és megküldeni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak.
Ha valaki jogosult, de nem kapott értesítést, illetve további információra van szüksége, az a Magyar Államkincstár alábbi elérhetőségein tud érdeklődni:
- Ismételt kiküldés esetén kormányzati ügyfélvonal: 1818; külföldről: +36 (1) 550-1858
- Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság: 1811; külföldről: +36 (1) 327-3308
- vagy a [email protected] e-mail-címen lehet további információt kérni.
