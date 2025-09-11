Újabb nagy résztvevők csatlakoztak a nyugdíjas vásárlókért való harcba - ilyen kedvezményt kínálnak

Több nagy élelmiszerlánc is kínál valamilyen extra kedvezményt a nyugdíjas élelmiszer utalvánnyal vásárolni indulóknak. A Lidl, Aldi, Tesco után most a Spar és az Auchan is beszállt az idősebb vásárlókért folyó harcba. Mutatjuk, melyik multi mit kínál pluszban!

Egyere több helyen jár kedvezmény is a nyugdíjas utalvánnyal vásárlóknak. Illusztráció: Gemini

Ez a Tesco ajánlata a nyugdíjasoknak

A nyugdíjasok vásárlását 10 százalék kedvezmény és a vásárlás 5 százalékát elérő kupon segíti. Ez azt jelenti, az áruházlánc számítása szerint, hogy a 30.000 forintos utalvány náluk akár 34.500 forintnyi vásárlásra is elég lehet. Az ajánlat lényege, hogy a jogosultak azonnal 10% kedvezményt kapnak, majd az elköltött összeg után további 5%-os kuponhoz jutnak, amelyet bármire levásárolhatnak. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden 2000 forintnyi utalvány elköltése után 100 forint pluszkedvezmény jár. A Tesco ezt a lehetőséget egészen az év végéig biztosítja. További részletek ezzel kapcsolatban itt olvashatók.

Ezt kínálja az Aldi a nyugdíjas élelmiszer utalvánnyal vásárlóknak

8000 forint elköltése után kaphatnak a nyugdíjasok egy 1000 forint értékű kupont, ráadásul elég, ha a vásárlásnak csak egy részét fizetik nyugdíjas élelmiszer utalvánnyal. A kupon bármely magyarországi Aldi-áruházban, bármilyen összegű vásárlás esetén beváltható. Az akció további részletei itt olvashatók.

Már a Spar is beszállt a nyugdíjas vásárlókért folyó harcba

A Spar 5000 forint elköltése után ad egy 500 forint értékű, az üzleteiben elkölthető kupont a nyugdíjas élelmiszer utalvány felhasználóinak. Az akció október 31-ig tart majd, tehát azzal minden nyugdíjas élni tud, ugyanis korábban Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára azt ígérte, hogy október 15-ig mindenki megkapja az utalványát. További részletek a Spar kedvezményéről itt találhatók.

Ezt kínálja a Lidl az idősebb vásárlóinak

Legalább 5000 forintnyi utalvány felhasználása után 500 forintos kupont biztosítanak, amit akár hatszor is igénybe vehetnek a nyugdíjasok, így összesen 3000 forinttal nőhet a keretük. Ráadásul ha a kupon beváltásakor a vásárló használja a Lidl Plus applikációját, egy újabb, 500 forintos digitális kupont kap, amit a megszerzéstől számított egy héten belül, 5000 forint feletti vásárlásnál lehet felhasználni.