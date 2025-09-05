RETRO RÁDIÓ

Zsigó Róbert: Zajlik a nyugdíjasok élelmiszer-utalványainak kézbesítése!

A közösségi oldalán jelentette be a hírt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.05. 13:50
Módosítva: 2025.09.05. 13:51
Zsigó Róbert élelmiszer utalvány nyugdíjas segítség posta kedvezmény

"Zajlik a nyugdíjasok élelmiszer-utalványainak kézbesítése!" - jelentette be a Facebook-oldalán Zsigó Róbert. 

ZSIGÓ Róbert
Nagy bejelentést tett Zsigó Róbert / Fotó: Koszticsák Szilárd

"✅ Több mint 2,3 millió nyugdíjashoz viszi a posta az utalványokat ezekben a hetekben.
✅ Napról napra egyre többen vehetik kézbe a 30.000 forint értékű élelmiszer-utalványokat.
✅ Üdvözöljük, hogy egyre több élelmiszerlánc egészíti ki az utalványokat kedvezményekkel, akciókkal, kuponokkal – így az idősek még többet tudnak vásárolni.
❗ Fontos: az utalványokat nemcsak a nagy áruházakban, hanem vidéki kisboltokban, piacokon, sőt őstermelőknél is elfogadják!
❗ Ha valakit nem találnak otthon, értesítőt hagy a posta, és 10 munkanapon belül akár egy meghatalmazott családtag is átveheti a küldeményt.
✅ A kézbesítés legkésőbb október 15-ig megtörténik az egész országban.

Ez az utalvány újabb segítség a nyugdíjasoknak, az év elején kifizetett 13. havi nyugdíj és a folytatódó rezsicsökkentés mellett

- tette hozzá Zsigó Róbert.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu