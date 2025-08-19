Zsigó Róbert: több mint 70 milliárd forint értékben kapnak élelmiszer-utalványt az idősek

Összesen több mint 70 milliárd forint értékű élelmiszer-utalványt kapnak az idősek - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebookon kedden.
Zsigó Róbert a közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta: már nyomtatják az élelmiszer-utalványokat, amelyeket hamarosan kézhez is kaphatnak az érintettek - írja az MTI.
Tájékoztatása szerint az ezer, kétezer, háromezer és ötezer forintos címletekben készülő utalványokat nemcsak a nagyobb üzletláncokban, hanem a vidéki kisboltokban, a piacokon, sőt az őstermelőknél is beválthatják hideg élelmiszerekre az idősek.
Az államtitkár hozzátette, az utalványok a nyomtatás után névre szóló borítékokba kerülnek, és szeptember elsejétől kezdik el kézbesíteni azokat, személyenként 30 ezer forint értékben.
A 13. havi nyugdíj visszavezetése, a rezsicsökkentés és az árréscsökkentés mellett az élelmiszer-utalványokkal is támogatjuk az időseket
- húzta alá Zsigó Róbert.
