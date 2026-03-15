Demjén Ferenc óriásit énekelt a Békemeneten

Sosem látott tömeg gyűlt össze március 15-én Budapest szívében, hogy együtt ünnepeljék a magyar szabadságot. A Békemenet résztvevői az Elvis Presley téren gyülekeztek még kora reggel, majd a Margit hídon, ezt követően pedig az Alkotmány utcán keresztül, hömpölygő áradatként vonultak be a Kossuth térre, ahol kezdetét vette a nemzeti ünnepség. A rendezvény egyik legmeghatározóbb pillanata volt, amikor a nemzet főterét megtöltötték a Szabadság vándorai jól ismert dallamai Demjén Ferencnek hála – írja a Bors.

Demjén Ferenc dala több tízezer ember szívéig hatolt a Békemenetet követő nemzeti ünnepen Fotó: Polyák Attila

Ellepte a Békemenet tömege a Kossuth teret: Demjén Ferenc óriásit énekelt

A kulturális programok sorát a hazai sztárvilág krémje nyitotta meg. A Nemzeti dal különleges feldolgozásában olyan nevek fogtak össze, mint Pataky Attila, Pápai Joci, Dér Heni, Radics Gigi, Takáts Tamás és a rapper Curtis. A produkció elemi erővel rázta fel a Parlament előtt várakozó embereket, megágyazva a délután legfontosabb pillanatainak. Amikor a hangulat a tetőfokára hágott, Rákay Philip lépett a mikrofonhoz. Szenvedélyes szavai nemcsak a fellépő legendát, hanem a nap szellemiségét is keretbe foglalták:

1100 esztendeje már a szabadság nemzete vagyunk, és azok is maradunk. Számtalan lélekemelő példát sorolhatnánk, hogyan küzdöttünk a legreménytelenebb helyzetben is a függetlenségünkért, a magyar szabadságért. Mi mindent tettünk más népek szabadságáért is. A következő dal 1989-ben született, a rendszerváltoztatás hajnalán, amikor mi, magyarok is egy szabadabb világról álmodtunk, és a Páneurópai Piknik határnyitásával hozzájárultunk a németek újraegyesítési álmaihoz. A sors furcsa fintora, hogy mára egyre több német érzi úgy, hogy Magyarország lett a béke és a szabadság szigete

Egy emberként énekelt a tömeg

Ezt követte a felvezetés, amely már Rózsit méltatta:

A színpadon Kossuth-díjas legendánk, Magyarország hangja, aki több mint 3 millió eladott lemezzel évtizedek óta az ország egyik legnagyobb kedvence: a színpadon Demjén Rózsi!

– fokozta a hangulatot Rákay Philip. Demjén Ferenc nem beszélt, hanem azzal tette emlékezetessé a napot, amiben a legjobb: elénekelte a Szabadság vándorait. A dal alatt a Kossuth tér egyetlen hatalmas kórusként zúgott, a sorok pedig tökéletes átvezetést adtak az esemény politikai csúcspontjához.