Susan Boyle megrázó vallomást tett: négy éve nem tud énekelni

A Britain's Got Talent sztárja, Susan Boyle 2009-ben vált híressé az „I Dreamed A Dream” című dal lenyűgöző előadásával, amelynek köszönhetően az egykori szociális munkás sikeres énekesnővé vált. A 65 éves sztár világszerte hűséges rajongók seregét gyűjtötte maga köré, azonban most sokkoló hírt közölt.

Susan Boyle őszinte vallomása a betegségéről és a visszatéréséről

Fotó: Freepik - illusztráció

Susan Boyle szívszorító hírt közölt

Susan, vagy ahogy sokan nevezik, SuBo, egyetlen éjszaka alatt vált híresség, hét stúdióalbumot és 16 kislemezt adott ki. Négy évvel ezelőtt azonban a tehetséges skót felmenőkkel rendelkező énekesnő agyvérzést kapott, ami szerinte befolyásolta éneklési és beszédképességét. Egészségügyi állapotáról és felépüléséről így nyilatkozott:

„Sok logopédiai kezelésen vettem részt. Eleinte nehéz volt, de az első néhány hét után a hangom lassan kezdett visszatérni. Énekléshez is sok énekórát vettem. Még van mit javítani, de biztos vagyok benne, hogy visszatér az énekhangom.”

Az interjúban így folytatta:

„Apró lépéseket teszek. Ha túl gyorsan haladsz, könnyen beleeshetsz egy mély gödörbe. Egy ideig tartott, mire visszanyertem az önbizalmamat a zene terén. De haladok előre. Lassan.”

Susan Boylet 2012-ben Asperger-szindrómával diagnosztizáltak, amely ma az autizmus spektrum zavar (ASD) kategóriájába sorolható, és amely egy olyan fejlődési rendellenesség, amelyet a társas interakciók nehézségei és a korlátozott érdeklődési kör jellemez. Egészségügyi visszaesése ellenére a közkedvelt énekesnő elárulta, hogy visszatért a stúdióba. A rajongók pedig teljesen le voltak nyűgözve, amikor a múlt héten a sztár szőke bob frizurával, műszőrme kabáttal és barna velúr melegítőben jelent meg, miközben újra a mikrofon mögé állt.

Azok azonban, akik új albumra számítottak az énekesnőtől, csalódni fognak, ha megtudják, hogy a sztár visszatérése a nyilvánosság elé csupán egy új jégkrém-reklámkampány arcaként történik. Susan Instagram-bejegyzéséből kiderült, hogy a sztár a Cornetto-val együttműködve újragondolta a jégkrémmárka reklámdalát, amelynek címe Just One Cornetto, számolt be róla a Mirror.