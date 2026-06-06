Susan Boyle megrázó vallomást tett: négy éve nem tud énekelni
A Britain's Got Talent sztárja elárulta, hogy miért tűnt el évekre a nyilvánosság elől. Susan Boyle sokkoló állapotba került.
A Britain's Got Talent sztárja, Susan Boyle 2009-ben vált híressé az „I Dreamed A Dream” című dal lenyűgöző előadásával, amelynek köszönhetően az egykori szociális munkás sikeres énekesnővé vált. A 65 éves sztár világszerte hűséges rajongók seregét gyűjtötte maga köré, azonban most sokkoló hírt közölt.
Susan Boyle szívszorító hírt közölt
Susan, vagy ahogy sokan nevezik, SuBo, egyetlen éjszaka alatt vált híresség, hét stúdióalbumot és 16 kislemezt adott ki. Négy évvel ezelőtt azonban a tehetséges skót felmenőkkel rendelkező énekesnő agyvérzést kapott, ami szerinte befolyásolta éneklési és beszédképességét. Egészségügyi állapotáról és felépüléséről így nyilatkozott:
„Sok logopédiai kezelésen vettem részt. Eleinte nehéz volt, de az első néhány hét után a hangom lassan kezdett visszatérni. Énekléshez is sok énekórát vettem. Még van mit javítani, de biztos vagyok benne, hogy visszatér az énekhangom.”
Az interjúban így folytatta:
„Apró lépéseket teszek. Ha túl gyorsan haladsz, könnyen beleeshetsz egy mély gödörbe. Egy ideig tartott, mire visszanyertem az önbizalmamat a zene terén. De haladok előre. Lassan.”
Susan Boylet 2012-ben Asperger-szindrómával diagnosztizáltak, amely ma az autizmus spektrum zavar (ASD) kategóriájába sorolható, és amely egy olyan fejlődési rendellenesség, amelyet a társas interakciók nehézségei és a korlátozott érdeklődési kör jellemez. Egészségügyi visszaesése ellenére a közkedvelt énekesnő elárulta, hogy visszatért a stúdióba. A rajongók pedig teljesen le voltak nyűgözve, amikor a múlt héten a sztár szőke bob frizurával, műszőrme kabáttal és barna velúr melegítőben jelent meg, miközben újra a mikrofon mögé állt.
Azok azonban, akik új albumra számítottak az énekesnőtől, csalódni fognak, ha megtudják, hogy a sztár visszatérése a nyilvánosság elé csupán egy új jégkrém-reklámkampány arcaként történik. Susan Instagram-bejegyzéséből kiderült, hogy a sztár a Cornetto-val együttműködve újragondolta a jégkrémmárka reklámdalát, amelynek címe Just One Cornetto, számolt be róla a Mirror.
A visszatérésről Susan így nyilatkozott:
„Igen, ideges voltam, amikor visszatértem a stúdióba. Régóta nem énekeltem. De amikor ott voltam, úgy éreztem, hogy oda tartozom. Annyira hiányzott.”
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