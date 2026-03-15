Március 15. leghíresebb mondatai – tudod, kitől hangzottak el? Kvíz

A forradalom sokszor kemény szavakat követel. Március 15-én minden évben megemlékezünk a szabadságharcról, melyet a legbátrabb kijelentések kísértek. Te felismered, kik mondták ezeket a mondatokat?

„A haza ügye a legszentebb ügy” – ismered március 15. legerősebb mondatait?

Nehéz idők nagy embereket és határozott szavakat kívánnak. A Nemzeti dal mindannyiunk számára ismert, a forradalom alakjait a mai napig ismerjük. A mozgalom élén fiatal értelmiségiek és politikusok álltak, akiknek neve és szavai fennmaradtak a történelem során.

Petőfi Sándort mindannyian ismerjük, ő szavalta el a Nemzeti dalt, a tömeget a szabadság követelésére buzdította. Mellette fontos szerepet játszott Jókai Mór, aki a fiatal forradalmárok egyik vezetője volt, és részt vett a 12 pont megfogalmazásában.

A nyomdai cenzúra eltörlésének jelképes pillanata Landerer Lajos nyomdájához kötődik, ahol a forradalmárok kinyomtatták a 12 pontot és a Nemzeti dalt. A politikai vezetők közül kiemelkedett Kossuth Lajos, aki a függetlenségi törekvések egyik legfontosabb szónoka lett.

A kormány élére Batthyány Lajos került, aki az első felelős magyar kormány miniszterelnökeként próbálta megvalósítani a reformokat.

Az 1848–49-es szabadságharc végül vereséggel zárult, de hősei és eszméi máig a magyar nemzeti identitás fontos részét jelentik. Március 15-én minden évben rájuk emlékezünk – pontosabban rájuk és a szavaikra.

Lássuk, mennyire ismered a forradalom szónokait!