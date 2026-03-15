Március 15. leghíresebb mondatai – tudod, kitől hangzottak el? Kvíz
1848-49 eggyé vált a forradalommal. Március 15-én a nemzeti öntudatunkról emlékezünk meg, ilyenkor hangzanak el a legerősebb mondatok. Tudod, ki mondta őket?
Nehéz idők nagy embereket és határozott szavakat kívánnak. A Nemzeti dal mindannyiunk számára ismert, a forradalom alakjait a mai napig ismerjük. A mozgalom élén fiatal értelmiségiek és politikusok álltak, akiknek neve és szavai fennmaradtak a történelem során.
Petőfi Sándort mindannyian ismerjük, ő szavalta el a Nemzeti dalt, a tömeget a szabadság követelésére buzdította. Mellette fontos szerepet játszott Jókai Mór, aki a fiatal forradalmárok egyik vezetője volt, és részt vett a 12 pont megfogalmazásában.
A nyomdai cenzúra eltörlésének jelképes pillanata Landerer Lajos nyomdájához kötődik, ahol a forradalmárok kinyomtatták a 12 pontot és a Nemzeti dalt. A politikai vezetők közül kiemelkedett Kossuth Lajos, aki a függetlenségi törekvések egyik legfontosabb szónoka lett.
A kormány élére Batthyány Lajos került, aki az első felelős magyar kormány miniszterelnökeként próbálta megvalósítani a reformokat.
Az 1848–49-es szabadságharc végül vereséggel zárult, de hősei és eszméi máig a magyar nemzeti identitás fontos részét jelentik. Március 15-én minden évben rájuk emlékezünk – pontosabban rájuk és a szavaikra.
Lássuk, mennyire ismered a forradalom szónokait!
1. Kitől származik az idézet?
2. "Csak egy pártot ismerek: az igazságét"
3. "Legyen tökéletes jogegyenlőség hazánkban - és ne legyen senki számára kiváltság..."
4. "Többet ér a jó veszteségben részt venni, mint a rossz diadalban"
5. "A becsülettől soha el ne térj"
6. Melyiket mondta Kossuth Lajos?
7. Melyiket mondta Landerer Lajos?
8. Ki mondta ezt?
9. „A katonának a kötelesség az első.”
10. „Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam.”
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre