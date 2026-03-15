Március 15.: tudtad, hogy nem csak a forradalmat ünnepeljük ma? Íme a sztárok, akik ezen a napon születtek
Fejes Tamás, Kiskeró, Mednyánszky Ági: tudod mi a közös bennük? Március 15-én ünneplik a születésnapjukat!
Március 15. különös jelentőséggel bír a magyar emberek számára, az 1848-as szabadságharcra ki így, ki úgy, de mindannyian megemlékezünk ezen a napon. Akadnak azonban a sztárvilágban, akiknek nem csak a hazaszeretet miatt fontos ez a nap. Mutatjuk, kik ünneplik ma a születésnapjukat!
Fejes Tamás visszakapja a guminőt?
Fejes Tamás 2000 óta oszlopos tagja a gitáros cserén áteső Tankcsapdának. A TV2 Kincsvadászok című műsorában is szereplő rocker ma ünnepli 53. születésnapját, amit bizonyára felejthetetlen ajándékkal pecsétel majd meg kollégája, Lukács László. A Tankcsapda énekese, Lukács Laci ugyanis néhány héttel ezelőtt lett 58 éves, ez alkalomból pedig guminőt kapott Fejestől ajándékba, mondván: folyton úton vannak és nincs idejük csajozni! Vajon mi lesz a viszonzás?!
Kiskeró titka a fiatalabb szerelme
De ma ünnepel Kerényi Miklós Máté „Kiskeró” is: a Junior Prima díjas színész, aki Budapesti Operettszínház tagja, 43 éves lett! Ez a szám sokakat megdöbbent, hiszen legtöbben a Rómeó és Júlia Benvoliójaként vésték őt emlékezetükbe, akit kezdetekben alig húszévesen formált meg. Néhány éve fiatalos külsejével kapcsolatban azt nyilatkozta, a titka egyszerű: jó a genetikája és ifjú szerelme van! Csaknem tíz éve már, hogy ezt a napot a nála 16 évvel fiatalabb Kardffy Aisha színésznővel ünnepeli.
Koltai János felesége ma ünnepelne
Már csak az égben ünnepelhet Pap Éva Jászai Mari-díjas színművésznő, a Madách Színház korábbi tagja, a magyar színházi és filmművészet elismert alakja, az idén elhunyt Koltai János felesége. Színházi szerepei mellett tévéfilmekben is játszott, mint az Egy magyar nábob, Szindbád, Égig érő ablak és A szivárvány harcosa. Pap Éva 2023-ban, 84 éves korában hunyt el.
A Szabó család Icuja is március 15-én született
A múlt nagyjai között meg kell még említenünk Mednyánszky Ági Gobbi Hilda-díjas színésznőt, a Fővárosi Operettszínház örökös tagját is, az „első bemondónőt”, aki 1955-ben a Magyar Televízió első tévéadásaiban szerepelt. Országos népszerűségét többek között A Szabó család Icujaként érte el, de 88 éves korában, 2015-ben bekövetkezett haláláig megannyi szerepben is ragyoghatott.
Eva Longoria is „márciusi ifjú”
Külföldi sztárok között is akad, akinek születésnapja egybeesik a március 15-i nemzeti ünnepünkkel. A Született feleségek sztárja, Eva Longoria például ma ünnepli 51. születésnapját, a csinos latina pedig még mindig tudja, mitől döglik a légy…
