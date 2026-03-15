Március 15.: tudtad, hogy nem csak a forradalmat ünnepeljük ma? Íme a sztárok, akik ezen a napon születtek

Március 15. különös jelentőséggel bír a magyar emberek számára, az 1848-as szabadságharcra ki így, ki úgy, de mindannyian megemlékezünk ezen a napon. Akadnak azonban a sztárvilágban, akiknek nem csak a hazaszeretet miatt fontos ez a nap. Mutatjuk, kik ünneplik ma a születésnapjukat!

Fejes Tamás visszakapja a guminőt?

Fejes Tamás 2000 óta oszlopos tagja a gitáros cserén áteső Tankcsapdának. A TV2 Kincsvadászok című műsorában is szereplő rocker ma ünnepli 53. születésnapját, amit bizonyára felejthetetlen ajándékkal pecsétel majd meg kollégája, Lukács László. A Tankcsapda énekese, Lukács Laci ugyanis néhány héttel ezelőtt lett 58 éves, ez alkalomból pedig guminőt kapott Fejestől ajándékba, mondván: folyton úton vannak és nincs idejük csajozni! Vajon mi lesz a viszonzás?!

Kiskeró titka a fiatalabb szerelme

De ma ünnepel Kerényi Miklós Máté „Kiskeró” is: a Junior Prima díjas színész, aki Budapesti Operettszínház tagja, 43 éves lett! Ez a szám sokakat megdöbbent, hiszen legtöbben a Rómeó és Júlia Benvoliójaként vésték őt emlékezetükbe, akit kezdetekben alig húszévesen formált meg. Néhány éve fiatalos külsejével kapcsolatban azt nyilatkozta, a titka egyszerű: jó a genetikája és ifjú szerelme van! Csaknem tíz éve már, hogy ezt a napot a nála 16 évvel fiatalabb Kardffy Aisha színésznővel ünnepeli.

Koltai János felesége ma ünnepelne

Már csak az égben ünnepelhet Pap Éva Jászai Mari-díjas színművésznő, a Madách Színház korábbi tagja, a magyar színházi és filmművészet elismert alakja, az idén elhunyt Koltai János felesége. Színházi szerepei mellett tévéfilmekben is játszott, mint az Egy magyar nábob, Szindbád, Égig érő ablak és A szivárvány harcosa. Pap Éva 2023-ban, 84 éves korában hunyt el.

1969-ben az MTV stúdiójában, a Családi félkör című szórakoztató műsorban Pap Éva és Voith Ági színművésznők (Fotó: Fortepan / Szalay Zoltán)

A Szabó család Icuja is március 15-én született

A múlt nagyjai között meg kell még említenünk Mednyánszky Ági Gobbi Hilda-díjas színésznőt, a Fővárosi Operettszínház örökös tagját is, az „első bemondónőt”, aki 1955-ben a Magyar Televízió első tévéadásaiban szerepelt. Országos népszerűségét többek között A Szabó család Icujaként érte el, de 88 éves korában, 2015-ben bekövetkezett haláláig megannyi szerepben is ragyoghatott.